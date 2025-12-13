Зимова казка чи небезпечна ожеледиця? У Києві під Новий рік різко зміниться погода

Деякі синоптики вважають, що мешканцям столиці варто було б готуватися до холодів

У Києві на новорічні свята очікується погода з опадами. Наприкінці грудня столицю заливатиме дощами та засипатиме снігом, а потім підморозять "мінуси".

Думки синоптиків про погоду у столиці розділилася

За одним із прогнозів на Київ чекає зимова казка

Загалом зима буде не надто суворою, але морози можливі

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптикиків метеорологічного сайту meteofor, у період з 26 грудня по 5 січня у Києві очікується сніг із дощем. Почнеться все з плюсової температури, однак у січні стовпчики термометрів опустяться нижче за нуль і будуть стабільно перебувати в діапазоні -1-4 градуси. Що, можна припустити, після дощів загрожує ожеледиця.

Проте іншої думки дотримується погодний сайт meteo.ua. Його фахівці прогнозують у столиці снігову погоду з 27 грудня до 10 січня. При цьому дані синоптики вважають, що жителям столиці варто було б готуватися до справжніх морозів, бо стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -13 градусів.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. розповіла Балабух

