Зимова казка чи небезпечна ожеледиця? У Києві під Новий рік різко зміниться погода
Деякі синоптики вважають, що мешканцям столиці варто було б готуватися до холодів
У Києві на новорічні свята очікується погода з опадами. Наприкінці грудня столицю заливатиме дощами та засипатиме снігом, а потім підморозять "мінуси".
Що потрібно знати:
- Думки синоптиків про погоду у столиці розділилася
- За одним із прогнозів на Київ чекає зимова казка
- Загалом зима буде не надто суворою, але морози можливі
Про це свідчать прогнози погоди.
Так, за даними синоптикиків метеорологічного сайту meteofor, у період з 26 грудня по 5 січня у Києві очікується сніг із дощем. Почнеться все з плюсової температури, однак у січні стовпчики термометрів опустяться нижче за нуль і будуть стабільно перебувати в діапазоні -1-4 градуси. Що, можна припустити, після дощів загрожує ожеледиця.
Проте іншої думки дотримується погодний сайт meteo.ua. Його фахівці прогнозують у столиці снігову погоду з 27 грудня до 10 січня. При цьому дані синоптики вважають, що жителям столиці варто було б готуватися до справжніх морозів, бо стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -13 градусів.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.
За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.
На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки.
