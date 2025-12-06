Не буде сохнути та обсипатися: куди не можна ставити ялинку у квартирі і як зберегти її свіжість

Ялинка може простояти до самої весни, якщо враховувати кілька правил

Наближається Новий рік, головним атрибутом якого традиційно є прикрашена ялинка. Якщо ви збираєтеся ставити вдома живе дерево, варто знати, як зберегти його свіжість, щоб голки не почали швидко обсипатися.

Важливо не робити кількох помилок. Детальніше про це розповіли у матеріалі Express.

Що робити, щоб ялинка не обсипалася

Багато хто, як і раніше, вибирає для Нового року живу ялинку, щоб чаруватися її красою та хвойним ароматом. Але при неправильному догляді лісова красуня може швидко втратити свою пишність та привабливий вигляд.

Жива ялинка на Новий рік, Фото: freepik

Перш за все, запам’ятайте, що новорічне дерево не можна ставити поряд з батареями, камінами, обігрівачами та будь-якими джерелами тепла, тому що гаряче повітря моментально сушить гілки, роблячи голки ламкими та прискорюючи їх обсипання.

Небажано розміщувати ялинку біля плити або в зоні, де постійно змінюється температура. Навіть звичайні лампочки на старих гірляндах здатні нагрівати гілки, тому краще використовувати світлодіодні вогні.

Не менш важливо уважно ставитись до гілок. Якщо вішати важкі декоративні іграшки на тонкі пагони, дерево виглядатиме перекошеним, а гілки можуть просто зламатися.

Перш ніж встановлювати ялинку, важливо оновити спил на стовбурі. Досить зробити свіжий, рівний зріз, щоб дерево знову могло добре вбирати воду. Якщо цього не зробити, смола перекриє доступ до вологи, і ялинка дуже швидко почне сохнути та обсипатися.

Щоб ялинка залишалася свіжою якнайдовше, їй обов’язково потрібна щоденна порція чистої води. Стовбур повинен постійно перебувати у воді, не потрібно додавати ні цукор, ні сіль, ні інші добавки. Можна також обприскувати гілочки водою.

Як продовжити свіжість новорічної ялинки

Єдине, що дійсно допомагає зберегти свіжість, – це стабільна температура в кімнаті та достатня вологість.

"Телеграф" писав раніше, як прибрати голки від живої ялинки за допомогою скотчу. Використовуйте крутий лайфхак.