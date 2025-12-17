З картону, шишок і гірлянд: найцікавіші ідеї, як "вбрати ялинку" без ялинки

Новорічний декор може бути різним, не обов’язково вбирати саме ялинку

Незабаром українці відзначатимуть Новий 2026 рік. У нашій країні одним із головних атрибутів новорічно-різдвяних свят є ялинка. Однак, якщо традиційна ялинка набридла, не поміщається в квартирі або ви просто хочете чогось нового та незвичайного, є безліч стильних та затишних альтернатив.

"Телеграф" розповідає, що і як можна вбрати, щоб створити собі новорічний настрій та весело провести час.

Топ-5 ідей, як "нарядити ялинку" без ялинки

Ялинка з картону

Незвичайну ялинку або навіть кілька ялинок можна зробити з картонних коробок, пише сайт gathered.how. Головне, щоб папір був чистим і охайним. Потрібно вирізати та скласти з коробок композицію у вигляді ялинок, а потім прикрасити їх гірляндами.

Ялинка-макраме

Якщо захоплюєтеся макраме, можна зробити новорічну композицію у формі ялинки та підвісити її до стелі. Прикрасити таку "ялинку" можна зеленими гілочками, кулями, гірляндами чи свічками. Така ялинка точно додаватиме затишку вашому будинку і викличе захоплення у гостей.

Ялинка з шишок

Якщо захоплюєтеся виробами з підручних матеріалів, то ялинка з шишок це саме те, що вам потрібно. Зробіть гарну композицію у формі ялинки та прикрасьте її гірляндами чи блискітками. Така ялинка точно зробить дім затишним, а настрій гарним.

Ялинка-орігамі

Якщо любите новорічний декор і вмієте робити орігамі – скористайтеся цією ідеєю та зробіть ялинки-орігамі з різнокольорового паперу. Такі ялинки стануть чудовим декором для святкового столу або підійдуть для подарунка близьким на Різдво.

Ялинка з дерева

Для любителів мінімалізму та скандинавського стилю відмінним рішенням буде ялинка, зроблена з дерева. Цей декор добре впишеться, як до міської квартири, так і до затишного заміського будинку. Ялинку з дерева можна прикрасити гірляндами або зеленими гілочками.

