Удари по Києву, Житомиру, Одесі й не тільки: що відомо про наслідки атаки РФ
-
-
- Автор
Тривога в Україні лунала кілька годин поспіль
В ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну. Є загиблі та постраждалі, серед яких діти. В частині областей введені екстрені відключення електроенергії, є перебої з постачанням. З різних регіонів повідомляють про спроби Росії уразити критичну інфраструктуру.
Житомирська область
Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко, на території області може бути кілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-"шахедів".
Оновлено: Дитина 2021 року народження, за життя якої боролись лікарі, загинула. Загалом в області п'ятеро постраждалих та один загиблий. Дорослий та ще одна дитина госпіталізовані. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки, магазин, цивільні підприємства. Місцеві телеграм-канали повідомляють про дим над Житомиром.
В області також запроваджені екстрені відключення електроенергії станом на 8:45 ранку. При цьому ворожа атака на область не припиняється. Як повідомляли в Повітряних силах та моніторингові канали, частина ракет була спрямована на Житомирщину, а частина пролітала повз.
Київ
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко у Святошинському районі Києва уламки впали біля житлового будинку, пошкоджені вікна. Є двоє постраждалих. Застосовуються екстерні відключення.
Оновлено: Кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них є неповнолітній.
Київська область
Як повідомили в ОВА, у Вишгородському районі Київщини загинула жінка — після ворожої атаки загорівся приватний двоповерховий будинок. В цьому ж місці травмовані ще троє людей — в них осколкові поранення. В Обухівському пошкоджено два приватні будинки. Застосовуються екстерні відключення.
Одеська область
В ОВА повідомили, що росіяни били по портовій, енергетичній, транспортній інфраструктурі, промисловості та житловим будинкам. Пошкоджені цивільний суховантаж та склади, є пожежі, вибиті вікна й пробиті дахи в понад сотні приватних будинках та багатоповерхівках. Наразі — без постраждалих. Є перебої з електрикою, критичну інфраструктуру заживили від генераторів.
Рівненська область
Знищені авто, вибиті вікна, пошкоджені будинки — повідомляють в ОВА. Наразі без постраждалих.
Тернопільська область
В обласному центрі перебої з водою, електроенергією.
Хмельницька область
В області підтверджено збиття кількох ворожих літальних об'єктів. Росіяни цілили в інфраструктуру. Внаслідок атаки загинула людина 1953 року народження. В області зафіксовано перебої з електропостачанням.
Сумська область
Російські війська атакували Шостку ударними безпілотниками, унаслідок чого було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури. Значна частина міста залишилася без електроенергії та опалення, комунальні служби й лікарні перейшли на резервне живлення, а на місці працюють аварійно-відновлювальні бригади.
Львівська область
Голова ОВА Максим Козицький повідомив про атаку безпілотниками по енергетичній інфраструктурі. Є наслідки, але які саме не уточнюється.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому ракети "Кинджал" такі небезпечні. Їх важко збивати силам протиповітряної оборони.