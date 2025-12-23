Киев, Ровно, Житомир и не только: где прилеты и жертвы из-за массированной атаки России

Воздушная тревога продолжалась несколько часов

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину. Есть погибшие и пострадавшие, в числе которых дети. В части областей введены экстренные отключения электроэнергии, есть перебои со снабжением. Из разных регионов сообщают о попытках России поразить критическую инфраструктуру.

Житомирская область

Согласно сообщению главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, на территории области может быть несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-шахедов.

Он сообщил, что всего шесть пострадавших, из которых двое детей. Взрослый и ребенок госпитализирован. В результате атаки повреждены жилые дома, магазин, гражданские предприятия. Местные телеграмм-каналы сообщают о дыме над Житомиром.

В области также введены экстренные отключения электроэнергии по состоянию на 8:45 утра. При этом вражеская атака на область не прекращается. Как сообщали в Воздушных силах и мониторинговые каналы, часть ракет была направлена в Житомирскую область, а часть пролетала мимо.

Киев

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Святошинском районе Киева, обломки упали возле жилого дома, повреждены окна. Есть двое пострадавших. Введены экстерные отключения.

Киевская область

Как сообщили в ОВА, в Вышгородском районе Киевщины погибла женщина – после вражеской атаки загорелся частный двухэтажный дом. В этом же месте травмированы еще три человека — у них осколочные ранения. В Обуховском повреждены два частных дома. Введены экстерные отключения.

Одесская область

Следствие попадания в Одесской области

В ОВА сообщили, что россияне били по портовой, энергетической, транспортной инфраструктуре, промышленности и жилым домам. Повреждены гражданский сухогруз и склады, есть пожары, выбиты окна и пробиты крыши в более чем сотне частных домах и многоэтажках. Пока без пострадавших. Есть перебои с электричеством, критическую инфраструктуру заживили от генераторов.

Ровенская область

Уничтожены авто, выбиты окна, повреждены дома, сообщают в ОВА. Пока без пострадавших.

Тернопольская область

В областном центре перебои с водой, электроэнергией.

Хмельницкая область

В области подтверждено сбитие нескольких вражеских летающих объектов. Россияне целились в инфраструктуру. В результате атаки погиб человек 1953 года рождения. В области зафиксированы перебои с электроснабжением.

Сумская область

Российские войска атаковали Шостку ударными беспилотниками, в результате чего был разрушен объект критической инфраструктуры. Большая часть города осталась без электроэнергии и отопления, коммунальные службы и больницы перешли на резервное питание, а на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Львовская область

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил об атаке беспилотниками по энергетической инфраструктуре. Есть последствия, но какие именно не уточняется.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему ракеты "Кинжал" так опасны. Их трудно сбивать силам противовоздушной обороны.