"Ніхто не вірив, що спрацює": голова Київської ОДА розповів про проєкт, завдяки якому збили понад 2 тис. дронів

Дрони-перехоплювачі дешевшають і стають потужнішими

У межах проєкту "Чисте небо" вже знищено понад 2000 російських дронів. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів голова Київської ОДА Микола Калашник.

За його словами, проєкт розпочався наприкінці лютого — на початку березня цього року. Тоді область виділила військовому формуванню субвенцію з обласного бюджету на придбання перших дронів-перехоплювачів.

"Спочатку ніхто не вірив у цей проєкт. Чесно кажучи, навіть ми самі не були впевнені до кінця – все мала показати практика", — зізнався Калашник.

Практика показала високу ефективність ініціативи. "Проєкт суттєво знижує кількість успішних ворожих атак", — підкреслив голова ОДА.

Калашник також повідомив, що за час реалізації проєкту значно зросла кількість внутрішніх виробників дронів-перехоплювачів. Зараз їх уже кілька десятків, і вони активно конкурують між собою. Це призводить до зменшення вартості дронів та покращення їхніх характеристик.

Кількість екіпажів, які працюють у межах проєкту в Київській області, зросла з двох на старті до майже п’ятдесяти. "І нарощення триває. Це дані лише щодо нашого регіону. Загалом по країні екіпажів значно більше", — зазначив Калашник.

Сьогодні закупівлі дронів-перехоплювачів реалізує вже держава, а платформа United24 надає підтримку для подальшого розвитку програми.

Юрій Червашенко, який разом із Київською ОДА реалізовував пілотний проєкт, зараз обіймає посаду заступника командувача Сил ППО і за дорученням президента масштабує ініціативу на всю країну.​​​​​​​​​​​​​​​​