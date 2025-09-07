Стало відомо, коли COVID-19 може масово "покосити" українців

Хвороба стає сезонною

Коронавірус (COVID-19) в Україні стає схожим на сезонне захворювання. Восени 2025 і взимку 2026 ще можуть бути захворювання.

Про це розповіла лікар-інфекціоністка Лариса Мороз у коментарі на телеканалі Київ. За її словами, зростання захворюваності очікується у жовтні-листопаді.

Статистика захворюваності

У серпні цього року в Україні зареєстровано 22,5 тисячі випадків COVID-19 проти майже 47 тисяч торік. Це свідчить про значне зменшення кількості зафіксованих випадків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На жаль, коронавірусна інфекція вже переходить до сезонних захворювань. Якщо йти за планом минулого року, то, як правило, жовтень, початок листопада — це період, коли закінчується збільшення захворюваності на коронавірус. І ми знову очікуємо потужну хвилю вірусу грипу, зазначила лікар-інфекціоністка Лариса Мороз.

Додамо, що в Україні вже виявили нові субваріанти штаму "Омікрон" — NB.1.8.1 (Німбус) та XFG (Стратус). Станом на 25 серпня підтверджено три випадки інфікування варіантом "Німбус" та 125 — "Стратус". У МОЗ підкреслюють, що наразі немає даних, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби.

Що відомо про коронавірус

Коронаві́русна хвороба 2019 — (англ. coronavirus disease 2019, абревіатура COVID-19 затверджена як офіційна скорочена назва) — інфекційна хвороба, яка вперше виявлена у людини в грудні 2019 року в місті Ухань, Центральний канал. Хвороба почалася як спалах, що розвинувся у пандемію. Причиною хвороби став коронавірус SARS-CoV-2, циркуляція якого в людській популяції до грудня 2019 року була невідомою.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких областях вводять обмеження через коронавірус..