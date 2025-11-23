Людство провалило головну кліматичну ціль. В українському Грінпіс дали невтішний прогноз

Суттєве скорочення викидів було зафіксували лише раз, у 2020 році, під час пандемії COVID-19

З кожним роком викиди парникових газів тільки зростають, попри те, що вже роками тривають кліматичні переговори — скажімо нещодавно розпочалась 30-та кліматична конференція. Тож виникає питання, чи зможе людство глобально скорочувати викиди, або продовжить активно "нагрівати" планету.

Глобальне скорочення викидів фіксувалося на планеті лише у 2020 році, під час епідемії коронавірусної хвороби. Про це у розмові з "Телеграфом" наголосила голова правління Greenpeace в Україні Євгенія Засядько.

Що треба знати

Перевищення позначки +1,5°C може статися у найближче десятиліття

Танення вічної мерзлоти вивільняє накопичені століттями гази, що прискорює нагрівання

Країн, які скорочують викиди, небагато

За її словами, люди досі не досягли піка викидів, якраз навпаки, й у 2021-му році, після ковіду, розпочались нові "рекорди".

Еколог зазначила, що наразі досить важко зрозуміти, скільки ще людство продовжуватиме нагрівати планету, оскільки покращення екологічної ситуації не залежить від однієї чи декількох країн. Рішення та дії щодо припинення викидів мають бути спільними, наголосила Євгенія Засядько, утім зараз одностайності ще немає.

В Паризькій угоді ще 10 років тому було поставлено дві цілі: не допустити нагрівання атмосфери на 2 градуси за Цельсієм та зробити все можливе, щоб запобігти "потеплінню" на +1,5 градуса. Утім, констатує представниця природоохоронної організації, вже зараз науковці говорять, що при теперішніх тенденціях можна забути за +1,5, які можуть бути досягнуті в наступному десятиріччі.

"Також нагрівання призводить до танення вічної мерзлоти, яка є також джерелом парникових газів, які накопичувались там століттям. Тож при таненні глобальний процес тільки прискорюється", — пояснила Євгенія Засядько.

Проте танення льодовиків не загрожує людям, які нині живуть на планеті, адже це справа віків. Однак лише від людства залежить, як не допустити цього у майбутньому.

"Країн, які дійсно щось роблять, набагато менше, ніж ті, які продовжують вести свій звичайний бізнес", — резюмувала голова правління Greenpeace в Україні.

