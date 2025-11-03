Чому в Україні відкривають купу аптек в одному місці? Пояснення вас здивує

Аптечні мережі ділять прибуток між "своїми".

Вибір без вибору. Розташування аптек поруч може мати особливу причину — бажання наростити їхній прибуток. Українці неодноразово помічали дивину в подібному розташуванні та навіть жартують на цю тему.

Коли в одному місці виростає одна аптека, поруч майже одразу з'являється інша. Для того, щоб це не були конкуренти, в деяких мережах аптек навіть спеціально мають кілька брендів аби розміщувати їх по сусідству, пояснював "Телеграфу" генеральний директор аптечного холдингу "АНЦ" Микола Щербина.

Завдяки ілюзії вибору, де купити ліки, дохід може значно зрости, адже не всі покупці знаються на брендах аптек та розуміють що у них один кінцевий власник.

Якщо говорити про цифри прибутку, то якщо біля аптеки з місячним оборотом у мільйон гривень відкривається друга, її очікуваний прибуток може бути близько 700 тисяч грн. Та люди вважаючи, що можуть обрати вигіднішу пропозицію, врешті приносять дохід для двох аптек у 2,5 мільйони гривень, що майже на мільйон перевищує прогнозований дохід. Зазначимо, що це розрахункові дані на 2021 рік. З того часу кількість аптек в Україні скоротилась на 20%. Здебільшого це стосується східних та південних областей через бойові дії.

Аптеки поруч: зрада чи перемога?

Подібне розташування аптек обговорюють в мережі. Питають чи це з одужанням пов'язано, чи з хворобами.

Водночас коментатори мають свої версії, чому аптек поруч стало більше. Серед них велика кількість безрецептурних препаратів, продаж рецептурних без рецептів, а також своєрідні "голодні ігри" між орендаторами. "Слабші не витягнули", — коментує користувач Сергій те, що поміж аптек стало менше інших видів послуг.

