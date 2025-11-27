Біля Харкова радари засікли підозрілий пасажирський літак: куди він летів і як таке можливо

Політ тривав п’ять із половиною годин

У небі над Україною засікли політ пасажирського літака. Йдеться про борт Airbus A330-200.

Що потрібно знати:

Радари засікли пасажирський борт біля Харкова.

Літак летів із Мінська до Дубая.

Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу.

За даними AirNav Radar, у ніч на 28 листопада літак вилетів з Мінська (Білорусь) і прямував до Дубая (ОАЕ), проте приблизно о першій ночі нібито перетнув кордон України і порушив її повітряний простір, пролетівши наскрізь. Зокрема, системи моніторингу фіксували його біля таких великих міст як Харків.

Політ Airbus A330-200 Belavia

Найімовірніше, ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Політ Airbus A330-200 Belavia

Детальніше про політ:

Airbus A330-200 належить білоруській державній авіакомпанії Belavia — Belarusian Airlines. Політ тривав п’ять із половиною годин і закінчився плаово в пункті призначення — Міжнародний аеропорт Дубай (о 9:50 за місцевим часом).

Політ Airbus A330-200 Belavia

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцеперебування літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі.

Що відомо про літак

Airbus A330 — широкофюзеляжний пасажирський літак компанії Airbus, призначений для польотів на середні та дальні дистанції, оснащений двома турбовентиляторними двигунами. Модель A330-200 була розроблена, щоб замінити Airbus A300-600R та створити реальну конкуренцію Boeing 767-300ER. Програма створення A330-200 офіційно стартувала у листопаді 1995 року, перше замовлення із 13 літаків зробила лізингова компанія ILFC у лютому 1996 року. Перший політ відбувся 13 серпня 1997 року, сертифікат типу було отримано у квітні 1998 року.

A330-200 China Eastern Airlines

A330-200 побудований на базі A330-300, має таке саме крило та фюзеляж, укорочений на десять секцій (приблизно на шість метрів). A330-200 може перевозити до 253 пасажирів у трикласному компонуванні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно над горами в Україні "помітили" VIP-літак.