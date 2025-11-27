Біля Харкова радари засікли підозрілий пасажирський літак: куди він летів і як таке можливо
-
-
Політ тривав п’ять із половиною годин
У небі над Україною засікли політ пасажирського літака. Йдеться про борт Airbus A330-200.
Що потрібно знати:
- Радари засікли пасажирський борт біля Харкова.
- Літак летів із Мінська до Дубая.
- Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу.
За даними AirNav Radar, у ніч на 28 листопада літак вилетів з Мінська (Білорусь) і прямував до Дубая (ОАЕ), проте приблизно о першій ночі нібито перетнув кордон України і порушив її повітряний простір, пролетівши наскрізь. Зокрема, системи моніторингу фіксували його біля таких великих міст як Харків.
Найімовірніше, ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
Детальніше про політ:
Airbus A330-200 належить білоруській державній авіакомпанії Belavia — Belarusian Airlines. Політ тривав п’ять із половиною годин і закінчився плаово в пункті призначення — Міжнародний аеропорт Дубай (о 9:50 за місцевим часом).
Можливі причини появи літака на карті:
- передача спотворених даних про місцеперебування літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі.
Що відомо про літак
Airbus A330 — широкофюзеляжний пасажирський літак компанії Airbus, призначений для польотів на середні та дальні дистанції, оснащений двома турбовентиляторними двигунами. Модель A330-200 була розроблена, щоб замінити Airbus A300-600R та створити реальну конкуренцію Boeing 767-300ER. Програма створення A330-200 офіційно стартувала у листопаді 1995 року, перше замовлення із 13 літаків зробила лізингова компанія ILFC у лютому 1996 року. Перший політ відбувся 13 серпня 1997 року, сертифікат типу було отримано у квітні 1998 року.
A330-200 побудований на базі A330-300, має таке саме крило та фюзеляж, укорочений на десять секцій (приблизно на шість метрів). A330-200 може перевозити до 253 пасажирів у трикласному компонуванні.
