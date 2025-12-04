Загадкові VIP гості? Радари помітили над Україною два дивні літаки з Росії (фотофакт)

Борти прямували до Стамбула

Над територією України було зафіксовано два пасажирські літаки, які нібито летіли з Москви. Йдеться про бізнес-джет і борт Airbus A330.

Що потрібно знати:

Обидва літаки мали приземлитися в Туреччині

На карті борти показані між Полтавою та Черкасами

З початку повномасштабної війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації, тому причин фіксування літаків може бути декілька

Літаки були зафіксовані радарами Flightradar24, онлайн-сервісу, що дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. За його даними, загадкова ситуація сталася у вівторок, 2 грудня.

Обидва літаки нібито пролетіли на території між Черкасами та Полтавою, а потім були помічені над Чорним морем.

Над Україною зафіксували літаки. Скріншот: "Телеграф"/Flightradar24

Згідно з інформацією, вказаною на сайті, обидва літаки прямували з Москви до Стамбула (Туреччина). В одного з них виліт о 09:38, а прибуття — о 14:47, а у другого виліт — о 10:02, а прибуття — о 14:52.

Над Україною зафіксували літаки із Москви до Туреччини. Скріншот: "Телеграф"/Flightradar24

Зазначимо, що один із літаків — це бізнес-джет "Гольфстрім IV". Він був вершиною технологій свого часу та мав популярність у представників малого та середнього бізнесу. Попри те що G-IV не є найшвидшим бізнес-джетом у світі, він все ще має відмінні характеристики для свого класу, такі як великий радіус дії.

Гольфстрім IV

Гольфстрім IV. Фото: Вікіпедія

Другий літак на карті – пасажирський Airbus A320. Цей борт призначений для авіаліній малої та середньої протяжності.

В Airbus A320 можуть максимально розміститися 180 пасажирів. У типовому 2-класовому компонуванні в салоні розміщуються до 150 пасажирів. A320 є моделлю-основоположницею сім’ї A320. Середня дальність польоту – 4600 км. Залежно від комплектації салону, з додатковим паливним баком здатний долати відстань 5500 км.

Airbus A320

Airbus A320. Фото: Вікіпедія

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте, системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це пов'язано зі збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки у роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої у роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов’язані з інтенсивним застосуванням у ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над Харковом помітили загадковий літак. Він вилетів із Мінська (Білорусь) і прямував до Дубаї (ОАЕ).