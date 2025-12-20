На Харків несеться похолодання з Арктики: синоптик назвав дату, коли чекати морозів до -12°С

На наступному тижні харків'ян очікує раптовий "погодний кульбіт"

Відносно тепла погода в Харкові різко зміниться вже на наступному тижні. Температурні показники опустяться до мінусових позначок.

У середу, 24 грудня, похмура та волога, "осіння" погода зміниться на справжню зимову. Про це розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

Якою буде погода в Україні

За словами метеоролога, арктична повітряна маса зі Скандинавії принесе в Україну похолодання. У північних областях України, тому числі й Харківській, температура знизиться на 6 – 8 градусів. У нічний час мінімальні значення термометрів покажуть -5… -12 градусів. Протягом дня також переважатиме мінусова температура.

Якою буде погода в Харкові

Згідно з даними сайту Meteofor, найближчі три дні в Харкові триматиметься хмарна погода, з можливими опадами у вигляді мокрого снігу. Температура коливатиметься від +1 градуса вдень, до -1 вночі. А 24 грудня температурні показники різко впадуть до -10 градусів вночі, до -3 вдень. 26 грудня можливий сніг. Морозна погода триматиметься до кінця тижня.

Синоптики сайту Meteo.ua прогнозують, що в Харкові до середи, триматиметься похмура погода. 24 грудня також очікується різке падіння температури, але до 0… -4 градусів та сніг. Температура вночі коливатиметься від 0 до -11 градусів. Вдень — від + 3 до -9 градусів.

А на сайті sinoptik.ua опади у вигляді снігу у Харкові не прогнозуються. Температура повітря триматиметься в мінусових показниках. Вночі показники термометрів показуватимуть від 0 до -10 градусів морозу. А вдень від +1 до -5 градусів.

