Готовність Кремля до переговорів свідчить про відсутність упевненості у власних силах

Росія зазнає серйозних втрат на фронті, а градус напруги в російському суспільстві збільшується. Шанс "руського бунту" зростає. Але є ще й шанс події, що зламає хід ситуації.

Про це "Телеграфу" розповів заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук. Він наголосив, що середні втрати росіян, порівняно до Сол оборони України — один до восьми, а в разі активного наступу ворога в окремі дні може дійти і до "один до тридцяти".

Подібний рівень втрат б'є по внутрішньополітичній ситуації в Росії, попри уявлення, що проблем там немає. В Росії ситуація не така як в Україні, наголошує Кухарчук: "Там не можна писати нічого, але ж градус напруги в російському суспільстві зростає. І "безжалостный и беспощадный" руський бунт, який описаний їхніми класиками, на моє велике переконання, не за горами".

Повне інтерв'ю за посиланням: "Безжалостный и беспощадный" руський бунт не за горами: замком "Трійки" про вихід з Донбасу, прорив фронту і "бусифікованих" "рексів"

Він також висловив сподівання щодо "чорного лебедя" (непередбачувана подія з серйозними наслідками) в Росії.

Я не кажу, що треба сподіватися на диво, хоча, дива трапляються. До речі, скоро Різдво, тому, можливо, якесь диво і трапиться. Та окрім очікування різдвяного дива, потрібно враховувати фактори втрат: в нафтовій промисловості, людські втрати, репутаційні, втрати в фінансовому і бізнес-сегментах Дмитро Кухарчук, заступник командира Третього армійського корпусу

Військовий наголошує — хай як так росіяни заявляють, що їх це зміцнює, але це не так. Ознака цього — готовність Росії до переговорного процесу. Хай і на словах, але це свідчить про певні речі: "Якщо країна повністю впевнена в своїх силах, то чому б їм нас не дотиснути до кінця? Тому що насправді вони не впевнені".

