К Рождеству россиян ждет сюрприз? Известный военный выразил надежду

Готовность Кремля к переговорам свидетельствует об отсутствии уверенности в своих силах

Россия несет серьезные потери на фронте, а градус напряжения в российском обществе увеличивается. Шанс "русского бунта" растет. Но есть еще и шанс происшествия, которое сломает ход ситуации.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук. Он отметил, что средние потери россиян по сравнению с Силами обороны Украины — один к восьми, а в случае активного наступления врага в отдельные дни может дойти и до "один к тридцати".

Подобный уровень потерь сказывается на внутриполитической ситуации в России, несмотря на представление, что проблем там нет. В России ситуация не такая как в Украине, отмечает Кухарчук: "Там нельзя писать ничего, но градус напряжения в российском обществе растет. И "безжалостный и беспощадный" русский бунт, который описан их классиками, по моему большому убеждению, не за горами".

Он также выразил надежду на "черного лебедя" (непредсказуемое событие с серьезными последствиями) в России.

Я не говорю, что надо надеяться на чудо, хотя чудеса случаются. Кстати, скоро Рождество, поэтому, возможно, какое-нибудь чудо и случится. Но кроме ожидания рождественского чуда нужно учитывать факторы потерь: в нефтяной промышленности, человеческие потери, репутационные, потери в финансовом и бизнес-сегментах Дмитрий Кухарчук, заместитель командира Третьего армейского корпуса

Военный подчеркивает — как россияне ни заявляют, что их это укрепляет, но это не так. Признак этого – готовность России к переговорному процессу. Пусть и на словах, но это свидетельствует об определенных вещах: "Если страна полностью уверена в своих силах, то почему бы им нас не дожать до конца? Потому что на самом деле они не уверены".

