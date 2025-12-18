Не тільки Куп’янськ: у Росії розмріялися про прогрес у ще двох важливих містах на Донбасі (карта)

Герасимов знову видає бажане за дійсне

У четвер, 18 грудня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов на брифінгу для військових аташе іноземних держав зробив чергову гучну заяву. Він традиційно розповів про вигадані "успіхи" Росії на Донбасі.

Переможні реляції глави Генштабу, якого неодноразово ловили на брехні, публікують російські ЗМІ.

Герасимов заявив, що ЗС РФ розвивають наступ на Лиманському напрямі, а в самому місті нібито тривають вуличні бої. За його словами, росіяни також нібито контролюють половину населеного пункту Костянтинівка.

Примітно, що цього ж дня пресслужба Третього армійського корпусу повідомила про знищення полку ЗС РФ, а також взяття в полон великої кількості окупантів на лиманському напрямку. Бійці провели успішну штурмову операцію спільно з ГУР МО.

"В результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне становище українських сил у районі", – йдеться у публікації.

За останньою інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російська армія здійснила чотири атаки у бік Червоного Става та в районах населених пунктів Новоєгорівка та Зарічне.

Лиман Донецької області. Фото: карта DeepState

Щодо Костянтинівки, за добу ворог скоїв 20 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Степанівки та Софіївки, повідомляють у Генштабі.

На карті DeepState видно, що лише дуже маленька частина міста належить до сірої зони, решта території – під контролем ЗСУ.

Костянтинівка Донецької області. Фото: карта DeepState

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нібито неодноразово окупованого Росією Куп’янська. За словами глави держави, його звернення з міста, яке росіяни оголосили захопленим, справило сильне враження на партнерів. Кремль намагається намалювати карту "перемог", щоб показати президенту США Дональду Трампу, що опір України нібито марний. Очевидно, що заяви про Лиман та Костянтинівку з тієї ж серії, що й брехливі звіти про захоплення Куп’янська.