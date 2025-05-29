Це було перше в Києві кладовище "для всіх": де воно знаходиться і чому важливе сьогодні

Сьогодні цей унікальний некрополь поєднує в собі історичну спадщину України та сучасну пам'ять про героїв, які віддали життя за незалежність країни

Найбільше за площею на лівобережжі Києва, Лісове кладовище простягається на 130 гектарах між лісовим масивом та берегами озера Алмазне. Тут знайшли спокій понад 150 тисяч душ, кожна з яких несе в собі частинку великої історії.

Цвинтар має унікальний статус: це було перше радянське кладовище у межах Києва, яке відзначалося інтернаціональним характером поховань. Тобто без поділу за релігійною чи етнічною ознакою, що суттєво відрізняло його від традиційних некрополів. Окрім цього, кладовище оточене сосновим лісом, що створює атмосферу спокою і роздумів, надаючи можливість відвідувачам знайти внутрішній мир та згадати про вічні цінності життя і свободи.

Історичний контекст та особливості кладовища

Офіційна дата заснування Лісового кладовища — 1970 рік. Проте його історія починається раніше, пов’язана з масовими перепохованнями з інших лівобережних цвинтарів, які були ліквідовані у зв’язку з розбудовою міста. Зокрема, на 63-й ділянці кладовища зосереджені перепоховання з Микільсько-Слобідського, Воскресенського та Вигурівського кладовищ, що раніше розташовувалися на територіях нинішніх житлових кварталів.

Видатні особистості, поховані на Лісовому

Лісове кладовище є місцем спочинку багатьох відомих українців — письменників, науковців, митців, а також героїв сучасних подій. Серед них — Борис Антоненко-Давидович, визначний український письменник і культурний діяч, який пережив радянські репресії і став символом "розстріляного відродження". Його могила знаходиться на центральній алеї почесних поховань.

Також тут покоїться Дмитро Красицький — відомий біограф Тараса Шевченка, правнук по сестрі Кобзаря, який зробив вагомий внесок у вивчення життя і творчості великого поета. Хоча родина Красицьких традиційно похована на Байковому кладовищі, Дмитро обрав для свого останнього спочинку Лісове.

Крім того, на цвинтарі поховані люди, пов’язані з історією України, серед них інженер Дятлов, учасник подій Чорнобильської катастрофи, а також воїни, які віддали життя за незалежність країни в останні роки.

Сучасне значення Лісового кладовища

З початком повномасштабного вторгнення Росії Лісове кладовище стало головним місцем поховання загиблих захисників України, що надало цьому некрополю особливого символічного значення. Для багатьох киян і українців це місце стало центром пам’яті та скорботи.

Лісове кладовище — це не просто найбільший некрополь Києва, а унікальний культурний і історичний об’єкт, де переплітаються минуле і сучасність. Воно зберігає пам’ять про видатних українців, вшановує героїв сьогодення і нагадує про цінність життя. З огляду на його масштаб і значення, важливо дбати про збереження цього некрополя як невіддільної частини історичної спадщини столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має покинуте Кирилівське кладовище в Києві. У цій землі понад 200 років покояться десятки тисяч жителів столиці.