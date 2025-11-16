Могили з’являються на очах: як зараз виглядає Краснопільське кладовище у Дніпрі (фоторепортаж)

Над могилами розвиваються українські прапори і кожен із них — забране ворогом життя

На Краснопільському кладовищі у Дніпрі, де ховають українських захисників та захисниць, невблаганно зростає кількість нових могил. Нині там відбувається підготовка під нові поховання.

Що потрібно знати:

Краснопільський цвинтар — міський некрополь Дніпра, розташований у селищі Краснопілля

Незабаром цвинтар поповниться новими могилами

На цвинтарі чимало поховань жінок, які захищали Україну

Кореспондент "Телеграфа" побував на Краснопільському цвинтарі та показав, як він виглядає у листопаді 2025 року. На кадрах видно, що багатьом загиблим військовикам уже встановили пам’ятники.

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

На одній із могил наш кореспондент помітив встановлену фігурку пса Патрона — службового собаки породи джек-рассел-тер’єр, який став талісманом Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування.

Відомо, що жінка була медиком і загинула у бою з російськими загарбниками у 2022 році.

Могила Оксани Горових. Фото: "Телеграф"

Над могилами розвиваються українські прапори і кожен із них — відібране ворогом життя захисника чи захисниці.

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Краснопільський цвинтар у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Що відомо про цвинтар

Краснопільський цвинтар – це міський некрополь Дніпра, розташований у селищі Краснопілля, де ховають захисників та захисниць України. На Алеї невідомих солдатів цвинтаря ховають воїнів, чиї особи не було встановлено. Ще станом на 2016 рік там уже було поховано 272 воїни АТО. З початком повномасштабної війни територія цвинтаря дуже зросла.

