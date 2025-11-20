Меморіал захисникам ЗСУ зведуть в легендарному некрополі, де похований Путін (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 562
На цьому цвинтарі — десятки тисяч могил, є й ті, яким понад 100 років
Голосківський цвинтар — найбільший некрополь сучасного Львова і один із трьох міських цвинтарів, відкритих для поховань. За площею 74,8 га він є десятим за розміром в Україні. Окрім поховань цивільних, там також віддають останню шану військовим, планують облаштування військового Меморіалу.
Та є там й сумнівне сусідство — саме на цей цвинтар після ексгумації перенесли рештки та надмогильні плити з "Пагорба Слави". Зокрема, перепоховано останки радянських агентів Миколи Кузнєцова та Степана Путіна.
Історія Голосківського цвинтаря
Голоско — місцевість на околиці Львова, поряд з Брюховицьким лісом. Сучасний цвинтар сформувався між вулицями Крутою та Варшавською. Попри заборону поховань у 1970-х та плани його ліквідації і перетворення місцевості на санаторій, громада відстояла територію.
На початку 1980-х років через брак місць для поховань у Львові на території цвинтаря почали будувати крематорій та колумбарій. Однак через економічну кризу 1990-х та низьку популярність кремації серед релігійних львів’ян роботи заморозили. У 2023 році залишки недобудованого крематорію ліквідували, наразі ж будують новий.
Перепоховання з Пагорба Слави
На спеціально визначену ділянку Голосківського цвинтаря перенесли тіла після завершення ексгумації радянських військових поховань. Через суперечливе ставлення, їхнє місце розташування тримають в секреті, а також встановили цілодобове відеоспостереження. Не стільки радянські вояки, скільки прізвище одного з них викликає суперечки. Зазначимо, росіяни колись хотіли їх повернути. Наразі є Львівська міська рада заявила про готовність обміняти ці останки на українських військовослужбовців.
Новий військовий Меморіал на Голосківському цвинтарі
Виконавчий комітет ЛМР в 2025 році погодив концепцію військового Меморіалу на Голосківському кладовищі. Він розміститься на ділянці площею 0,5 га вздовж вулиці Івана Миколайчука — навпроти Центру протезування та ортезування "Незламні". Територія розрахована на 278 поховань та поділена на чотири сектори. Наразі ж там — лише підготована ділянка та вже ховають українських захисників.
Раніше "Телеграф" розповідав, що серед кладовищ Львова найбільш знаний Личаківський цвинтар. Там здавна ховали відомих та заможних людей.