Меморіал захисникам ЗСУ зведуть в легендарному некрополі, де похований Путін (фото)

На цьому цвинтарі — десятки тисяч могил, є й ті, яким понад 100 років

Голосківський цвинтар — найбільший некрополь сучасного Львова і один із трьох міських цвинтарів, відкритих для поховань. За площею 74,8 га він є десятим за розміром в Україні. Окрім поховань цивільних, там також віддають останню шану військовим, планують облаштування військового Меморіалу.

Та є там й сумнівне сусідство — саме на цей цвинтар після ексгумації перенесли рештки та надмогильні плити з "Пагорба Слави". Зокрема, перепоховано останки радянських агентів Миколи Кузнєцова та Степана Путіна.

Могили починаються майже одразу від входу

Дороги на кладовищі

Історія Голосківського цвинтаря

Голоско — місцевість на околиці Львова, поряд з Брюховицьким лісом. Сучасний цвинтар сформувався між вулицями Крутою та Варшавською. Попри заборону поховань у 1970-х та плани його ліквідації і перетворення місцевості на санаторій, громада відстояла територію.

Старі надгробки монахів, поряд із сучасними

На початку 1980-х років через брак місць для поховань у Львові на території цвинтаря почали будувати крематорій та колумбарій. Однак через економічну кризу 1990-х та низьку популярність кремації серед релігійних львів’ян роботи заморозили. У 2023 році залишки недобудованого крематорію ліквідували, наразі ж будують новий.

Гробівеці з різьбленим декором

Витончена мармурова статуя

Могила з різьбленим кам’яним пам'ятником

Перепоховання з Пагорба Слави

На спеціально визначену ділянку Голосківського цвинтаря перенесли тіла після завершення ексгумації радянських військових поховань. Через суперечливе ставлення, їхнє місце розташування тримають в секреті, а також встановили цілодобове відеоспостереження. Не стільки радянські вояки, скільки прізвище одного з них викликає суперечки. Зазначимо, росіяни колись хотіли їх повернути. Наразі є Львівська міська рада заявила про готовність обміняти ці останки на українських військовослужбовців.

На Голосківському цвинтарі поховані чимало радянських діячів та військових, не тільки чиї могили ексгумували

Деякі надгробки заміняють статуї

Гробівці на Голосківському цвинтарі /Галина Михайлова, "Телеграф" Частина гробівців прикрашена гілками ялинки /Галина Михайлова, "Телеграф" Гробівці прикрашені по-різному /Галина Михайлова, "Телеграф" Часто на гробівцях - ікони на граніті /Галина Михайлова, "Телеграф"

Новий військовий Меморіал на Голосківському цвинтарі

Виконавчий комітет ЛМР в 2025 році погодив концепцію військового Меморіалу на Голосківському кладовищі. Він розміститься на ділянці площею 0,5 га вздовж вулиці Івана Миколайчука — навпроти Центру протезування та ортезування "Незламні". Територія розрахована на 278 поховань та поділена на чотири сектори. Наразі ж там — лише підготована ділянка та вже ховають українських захисників.

Поховання військових на Голосківському цвинтарі /Галина Михайлова, "Телеграф" Поховання військових на Голосківському цвинтарі /Галина Михайлова, "Телеграф" Поховання військових на Голосківському цвинтарі /Галина Михайлова, "Телеграф" Поховання військових на Голосківському цвинтарі /Галина Михайлова, "Телеграф"

Візуалізація військового Меморіалу на Голосківськму цвинтарі

