Як у Києві працюватиме транспорт у новорічну ніч: у КМДА відповіли

Жодних святкових винятків для пасажирів немає

Напередодні новорічних та різдвяних свят кияни цікавляться, чи працюватиме громадський транспорт у ці дні довше звичайного? Столична влада відповіла на це питання однозначно: транспорт курсуватиме за звичайним графіком. Ніяких продовжень роботи на новорічну та різдвяну ніч не буде.

Що треба знати:

Рішень про зміни руху немає

Київське метро працює з 05:30/06:00 до 23:00 щодня

Станції метро переходять у режим укриття під час тривоги

Про це "Телеграфу" повідомили у Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Київський метрополітен працює за графіком, встановленим з урахуванням воєнного стану. Його ввели указом президента України від 24 лютого 2022 року. Станції відкриваються з 5:30 або 6:00 ранку і закриваються о 23:00.

Інформації про зміни режиму роботи на ніч з 31 грудня на 1 січня не надходило. Те саме стосується і Різдва — ніч з 24 на 25 грудня. Тобто підземка закриється у звичайний час.

Як працюватиме метро в Києві на свята

У Департаменті транспортної інфраструктури підтвердили, що рішень про зміну руху транспорту не приймали. Пасажирські маршрути працюють у режимі воєнного часу. Графік складають з урахуванням тривалості комендантської години.

З 2022 року метро жодного разу не змінювало графік на свята. Всі рейси завжди починалися з 5-6 ранку і закінчувалися об 11 вечора. Цього року теж нічого не зміниться.

У столиці щодня з опівночі до п'ятої ранку діє комендантська година. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки. Не можна рухатися ні транспортом, ні пішки. На час новорічних і різдвяних свят з 2022 року комендантську годину не скасовували.

Відповідь Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

Департамент транспортної інфраструктури також нагадав про особливості роботи метро під час повітряних тривог. 46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, якщо оголошують сигнал "Повітряна тривога".

