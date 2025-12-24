Як у Києві працюватиме транспорт у новорічну ніч: у КМДА відповіли
-
-
Жодних святкових винятків для пасажирів немає
Напередодні новорічних та різдвяних свят кияни цікавляться, чи працюватиме громадський транспорт у ці дні довше звичайного? Столична влада відповіла на це питання однозначно: транспорт курсуватиме за звичайним графіком. Ніяких продовжень роботи на новорічну та різдвяну ніч не буде.
Що треба знати:
- Рішень про зміни руху немає
- Київське метро працює з 05:30/06:00 до 23:00 щодня
- Станції метро переходять у режим укриття під час тривоги
Про це "Телеграфу" повідомили у Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Київський метрополітен працює за графіком, встановленим з урахуванням воєнного стану. Його ввели указом президента України від 24 лютого 2022 року. Станції відкриваються з 5:30 або 6:00 ранку і закриваються о 23:00.
Інформації про зміни режиму роботи на ніч з 31 грудня на 1 січня не надходило. Те саме стосується і Різдва — ніч з 24 на 25 грудня. Тобто підземка закриється у звичайний час.
У Департаменті транспортної інфраструктури підтвердили, що рішень про зміну руху транспорту не приймали. Пасажирські маршрути працюють у режимі воєнного часу. Графік складають з урахуванням тривалості комендантської години.
З 2022 року метро жодного разу не змінювало графік на свята. Всі рейси завжди починалися з 5-6 ранку і закінчувалися об 11 вечора. Цього року теж нічого не зміниться.
У столиці щодня з опівночі до п'ятої ранку діє комендантська година. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки. Не можна рухатися ні транспортом, ні пішки. На час новорічних і різдвяних свят з 2022 року комендантську годину не скасовували.
Департамент транспортної інфраструктури також нагадав про особливості роботи метро під час повітряних тривог. 46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, якщо оголошують сигнал "Повітряна тривога".
