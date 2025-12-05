Чи зупинятимуть транспорт на хвилину мовчання у Києві: Кличко поставив крапку у питанні

Влада наразі немає вільних ресурсів у бюджеті

Щодня під час загальнодержавної хвилини мовчання усі громадяни мають зупинятись на одну хвилину, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Однак в столиці цього правила чомусь не дотримуються так суворо, як у Львові чи інших містах.

Як зазначив "Телеграфу" мер Києва Віталій Кличко, повністю зупинити столицю на одну хвилину о 9:00 майже не реально. Він вважає, що вшанування пам'яті загиблих — це справа національної свідомості кожного.

Що треба знати:

Забезпечити оголошення хвилини мовчання по гучномовцях в Києві технічно важко

Зупиняти транспорт та метро в столиці на цей час — складна задача

Наразі влада Києва немає ресурсів, аби реалізувати якісь пропозиції щодо організації хвилини мовчання

Кличко каже, що чув, як у Львові зупиняється все місто на хвилину мовчання, як й в Кременчуці. Однак організувати зупинку усього транспорту разом з метро о 9 ранку — надскладна задача.

"По-перше, це повинна бути робота з людьми. Це неправильно взяти і виключити світло в цьому місті для того, щоб у нас зупинилось метро, електротранспорт і всі стояли. Є різні інші методи, але в першу чергу це повинна бути внутрішня повага кожного з нас і шана до тих людей", — каже мер столиці.

Він вважає, що поведінка людей під час хвилини мовчання — це їх виховання, спілкування та національна свідомість. На питання військових, а чому ж у Львові просто по гучномовцях оголошують про це, а в Києві — ні, Кличко сказав: "Дивіться, у нас нема гучномовців, по яких можна по всьому місту так робити. Але у нас про хвилину мовчання кажуть по радіо, телеканалах, у транспорті оголошують".

Резюмуючи мер Києва наголосив, що наразі немає вільних ресурсів, аби реалізувати бодай якусь ідею з покращення організації хвилини мовчання в столиці. Окрім того, він наголосив, що навіть ті ідеї, які звучать від суспільства, мають недоліки.

