Как в Киеве будет работать транспорт в новогоднюю ночь: в КГГА ответили

Никаких праздничных исключений для пассажиров нет

В канун новогодних и рождественских праздников киевляне интересуются, будет ли работать общественный транспорт в эти дни дольше обычного? Столичные власти ответили на этот вопрос однозначно: транспорт будет курсировать по обычному графику. Никаких продолжений работы на новогоднюю и рождественскую ночь не будет.

Что нужно знать:

Решений об изменениях движения нет

Киевское метро работает с 05:30/06:00 до 23:00 ежедневно

Станции метро переходят в режим укрытия во время тревоги

Об этом "Телеграфу" сообщили в Киевском метрополитене и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Киевский метрополитен работает по графику, установленному с учетом военного положения. Он был введен указом президента Украины от 24 февраля 2022 года. Станции открываются с 5:30 или 6:00 утра и закрываются в 23:00.

Информация об изменениях режима работы на ночь с 31 декабря на 1 января не поступала. То же касается и Рождества — ночь с 24 на 25 декабря. То есть подземка закроется в обычное время.

Как будет работать метро в Киеве на праздники

В Департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что решения об изменении движения транспорта не принимались. Пассажирские маршруты работают в режиме военного времени. График составляют с учетом продолжительности комендантского часа.

С 2022 года метро ни разу не меняло график по праздникам. Все рейсы всегда начинались с 5-6 утра и заканчивались в 11 вечера. В этом году тоже ничего не изменится.

В столице ежедневно с полуночи до пяти утра действует комендантский час. В настоящее время запрещено находиться на улице без специального пропуска. Нельзя двигаться ни транспортом, ни пешком. Во время новогодних и рождественских праздников с 2022 года комендантский час не отменяли.

Ответ Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета

Департамент транспортной инфраструктуры также напомнил об особенностях работы метро во время воздушных тревог. 46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия, когда объявляют сигнал "Воздушная тревога".

