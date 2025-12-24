Как в Киеве будет работать транспорт в новогоднюю ночь: в КГГА ответили
Никаких праздничных исключений для пассажиров нет
В канун новогодних и рождественских праздников киевляне интересуются, будет ли работать общественный транспорт в эти дни дольше обычного? Столичные власти ответили на этот вопрос однозначно: транспорт будет курсировать по обычному графику. Никаких продолжений работы на новогоднюю и рождественскую ночь не будет.
Что нужно знать:
- Решений об изменениях движения нет
- Киевское метро работает с 05:30/06:00 до 23:00 ежедневно
- Станции метро переходят в режим укрытия во время тревоги
Об этом "Телеграфу" сообщили в Киевском метрополитене и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Киевский метрополитен работает по графику, установленному с учетом военного положения. Он был введен указом президента Украины от 24 февраля 2022 года. Станции открываются с 5:30 или 6:00 утра и закрываются в 23:00.
Информация об изменениях режима работы на ночь с 31 декабря на 1 января не поступала. То же касается и Рождества — ночь с 24 на 25 декабря. То есть подземка закроется в обычное время.
В Департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что решения об изменении движения транспорта не принимались. Пассажирские маршруты работают в режиме военного времени. График составляют с учетом продолжительности комендантского часа.
С 2022 года метро ни разу не меняло график по праздникам. Все рейсы всегда начинались с 5-6 утра и заканчивались в 11 вечера. В этом году тоже ничего не изменится.
В столице ежедневно с полуночи до пяти утра действует комендантский час. В настоящее время запрещено находиться на улице без специального пропуска. Нельзя двигаться ни транспортом, ни пешком. Во время новогодних и рождественских праздников с 2022 года комендантский час не отменяли.
Департамент транспортной инфраструктуры также напомнил об особенностях работы метро во время воздушных тревог. 46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия, когда объявляют сигнал "Воздушная тревога".
