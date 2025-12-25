Маневри не допоможуть. Як українська авіація знищить російські літаки з КАБами

Однієї ланки винищувачів вистачить, щоб відігнати ворога від лінії фронту

Українські Сили оборони активно завдають ударів по російських потужностях із виробництва вибухівки, щоб окупанти не мали можливості складати нові керовані авіабомби (КАБи). Окрім того, наші Повітряні сили отримають зброю, здатну вражати авіацію ворога за сотні кілометрів від лінії фронту.

Що потрібно знати:

З нового року в Україні з’являться шведські винищувачі JAS-39 Gripen

Озброєння "Гріпенів" зможе бити ворожу авіацію далеко за ЛБЗ

Шведські винищувачі не будуть помітні на радарах ворога

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

— Ми досить суттєво б'ємо по всіх заводах, які виробляють вибухівку та її компоненти, оці всі аміачні заводи і так далі, і так далі, і так далі. Ми цим займаємось серйозно, щоб неможливо було виробляти [КАБи], — каже аналітик.

Окрім того, за його словами, у першому кварталі 2026 року у ПС ЗСУ з'являться літаки JAS-39 Gripen шведської компанії Saab AB, що спеціалізується на оборонній техніці та аерокосмічній галузі. Одна ланка яких (4 літаки) буде оснащена керованими ракетами "повітря-повітря" середньої дальності MBDA Meteor з прямоточним двигуном.

— Для ракет цього класу це виключення, — каже експерт з авіатехніки. — Але завдяки цьому вона може літати на 250-300 км. І тоді жоден бомбардувальник Су-34, який возить КАБи, або Су-35-й, який його супроводжує, — не будуть з'являтися за 50-60 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), щоб закинути КАБ на 80-90 км [за лінію фронту]. Це буде неможливо. А якщо будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, то вони, не вмикаючи радари на "Гріпенах", зможуть наводити ракети від літака дальнього виявлення.

Як запевняє аналітик, однієї ланки таких літаків вистачить для того, щоб ворожа авіація не з'являлася біля ЛБЗ.

— Загроза знищення дуже серйозна, тому що ця ракета літає з великою швидкістю — 4 Махи (приблизно 4900 км/год, або ~1360 м/с. — Ред.) і ці 4 Махи вона має і в момент, коли досягає своєї цілі за 250-300 км. А літак цього не може, і [проти]ракетні маневри не допомагають, підсумував Костянтин Криволап.

