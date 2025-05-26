"Добрі" дрони навідалися на ще один хімзавод у Росії: що саме він виробляє (фото, відео)

Це важливий для російської військової машини завод

В ніч з 25 на 26 травня безпілотники атакували не лише Тулу та Єлабугу в Росії. "Отвєточка" за російські удари прилетіла по Дмитрієвському хімічному заводу в місті Кінешма Іванівської області РФ. На підприємстві виробляють хімічні речовини та вибухівку.

Місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на території заводу. Російська влада традиційно заявила, що "відбила атаку" та "збила всі дрони", проте численні фото і відео показують густий дим над промисловою зоною.

Оперштаб Іванівської області намагався применшити масштаби ушкоджень. "У Кінешмі відбито атаку БПЛА. У промзоні зафіксовано падіння уламків БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду для зберігання упаковки", — повідомили в оперштабі.

Завод розташований у промисловій зоні Кінешми — одного з найбільших міст Іванівської області. Крім атаки на хімзавод, у російських регіонах зафіксували обмеження авіасполучення. В аеропорту Калуги ввели тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден, інформує Росавіація.

Де розташований Дмитрієвський хімічний завод

Раніше повідомлялось, що росіяни знову підняли в небо ракетоносці Ту-95МС. Вони другу ніч підряд завдавали ударів по Україні.