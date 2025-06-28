Що таке КАБи та на які руйнування здатні ці бомби, що могли дістати до Дніпра (фото)

Вперше ворог застосував цю зброю ще у 2022 році

Росія вдарила по Дніпру, можливо, застосувавши КАБ. Якщо інформація про застосування керованої авіаційної бомби підтвердиться, це буде перший випадок, коли КАБ долетів до передмістя Дніпра, де його збила ППО.

Атака на Дніпро — що відомо

У Повітряних Силах України перед вибухом попереджали про загрозу КАБу для Дніпропетровщини. Проте пізніше вони уточнили, що тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків.

"Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро", — йдеться у повідомленні.

Що таке КАБ

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю зброю. Керована авіаційна бомба – це боєприпас, що має аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль.

Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. Точність влучання забезпечується GPS-навігацією.

Якими бувають КАБи

Існують КАБи з радіокомандним, інфрачервоним, телевізійним та лазерним наведенням. Дальність польоту керованих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. КАБи важко збити засобами ППО, оскільки їх носії не входять до зони дії систем протиповітряної оборони.

Які керовані авіабомби Росія застосовує для атак по Україні

Росія використовує для війни з Україною різні авіабомби, зокрема й ФАБ-500 вагою 500 кг, ФАБ-1500 вагою 1500 кг та ФАБ-3000. Також ворог застосовує плануючі касетні авіабомби "Дрель" та фугасні авіабомби ще радянського виробництва.

Яка може бути дальність ударів КАБами

Дальність залежить від швидкості та висоти польоту бомб. Чим вище і на більшій швидкості літак робить скидання, тим далі може дістати бомба.

Дальність ураження КАБ

Для УПАБ-1500В дальність становить 40 кілометрів при висоті скидання 14 кілометрів. Швидкість літака-носія при цьому – близько 1000 кілометрів на годину. Для "Гром-Е1" заявляють дальність 120 кілометрів, для гібрида УМПБ Д-30 СН заявлена дальність складає до 70 кілометрів.

По яких містах Росія раніше била КАБами

Перший удар російським КАБом по Україні було зафіксовано 27 березня 2022 року. З того часу ворог регулярно застосовує керовані авіаційні бомби. Він бив ними по Харкову, Херсону, Сумах, Запоріжжю. Також КАБами росіяни атакують прифронтові населені пункти. На початку 2025 року з’явилася інформація, що під загрозою цих бомб опинилася також Дніпропетровська область.

Наслідки попередніх ударів КАБами по Україні:

зруйнований освітній заклад на Херсонщині внаслідок скиду РФ керованої авіабомби, 20 грудня 2023 рік

Росіяни влучили КАБом по будівлі ОВА в Херсоні, 5 червня 2025 рік

Росія скинула чотири КАБи на місто Слов'янськ на Донеччині

наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 25 вересня 2024 року

Росіяни вдарили КАБом по будинку для літніх людей в Сумах у 2024 році

Наслідки удару КАБом по місту Харків 24 вересня минулого року

Як повідомляв "Телеграф", начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко на початку червня повідомив, що росіяни модернізували свої КАБи — тепер вони летять на 15-35 км далі, ніж старі. Зараз їхня дальність сягає 95 кілометрів замість попередніх 60-80 км.