Росіяни вперше атакували Одещину КАБами: куди били та що говорять експерти

У ГУР попереджали, що Росія вийшла на КАБів із дальністю до 150-200 км

У п'ятницю, 24 жовтня, Росія вперше за час повномасштабного вторгнення атакувала Одещину КАБом. Вибухи пролунали у Чорноморську.

Що треба знати:

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру

Ймовірніше було застосовано модернізовану бомбу, яка долає понад 120 км

Росія вже била КАБами по Полтаві, Дніпру та Харківській області

Як повідомляли Повітряні сили України, було зафіксовано КАБ в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків. Згодом у Чорноморську пролунали вибухи. Також були повідомлення про те, що Одеську область атакували два КАБи.

Чим Росія вдарила по Одеській області

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог вперше застосував КАБи по Одещині. Вид боєприпасів ще встановлюється, але попередньо вони подолали понад 60 км.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань", — наголосив він.

Відстань від Одеси до лінії фронту

Росія модернізовує КАБи. Що кажуть експерти про нову загрозу

Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, повідомив "Телеграфу", що наразі невідомо, який саме КАБ вдарив по Одещині. Однак у Росії на озброєнні є "Гром-Е1" та КАБи з реактивними двигунами.

Військовий додає, що росіяни вже тривалий час використовують вищеназвані боєприпаси для ударів по Україні. У ГУР попереджали, що Росія вийшла на бойове піддослідне використання КАБів із дальністю до 150-200 км.

"Це означає можливий швидкий вихід на серійне виробництво тих зразків, які покажуть найбільшу ефективність при найменшій ціні. Наразі у ворога, вочевидь, є декілька варіантів, серед яких відомо про вже стару "Гром-Е1", нову УМПБ-5Р та реактивний варіант УМПК", — каже Братчук.

Куди дістає КАБ дальністю 80 км

Зауважимо, що для КАБів з модулями УМПК (універсальний модуль планерування і корекції), дальність ураження може коливатися від 60 до 80 км. Керовані авіаційні бомби кріплять до літаків, це бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 тощо. Для того, щоб літак ворога міг скинути таку бомбу, він має підлетіти приблизно за 30-40 км до лінії фронту.

Як атакує КАБ

Гром-Е1 — боєприпас, який може вражати цілі на відстані до 120 км з висоти 12 км. Сама бомба має власний твердопаливний прискорювач. Вага бойової частини 315 кг.

Куди дістає Гром-Е1

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, під час скидання з максимальної висоти дальність планерування КАБа може перевищувати 150 км. Тому ця загроза поширюється на райони ближнього та середнього тилу. Тобто в зоні ризику не тільки Харківська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Херсонська області, а й Дніпропетровщина, Миколаївська та Одеська області.

"До Очакова та Південного КАБи можуть долітати легко. До Одеси поки що питання ризику, але, в перспективі цілком можливо", — каже експерт.

КАБ, характеристика

