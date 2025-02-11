Крижані "млинці" на воді: на Київщині помітили незвичайне природне явище (відео)

Такі "млинці" зазвичай з’являються, коли на поверхні утворюється тонкий лід або крижана каша

У Білій Церкві помітили незвичайне природне явище під назвою "крижані млинці" на озері. Крижаний покрив виглядає досить ефектно, розділившись на маленькі млинці на воді.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Авторка розповіла, що таке явище формується, як правило, в холодних водах або під час різкого похолодання, коли вода починає замерзати нерівномірно.

Зазвичай "крижані млинці" з’являються, коли на поверхні утворюється тонкий лід або крижана каша. Хвилі та течія змушують ці шматочки крутитися і тертися один об одного. Таким чином, їх краї стають круглими.

Офіційна назва такого явища — "млинцевий лід". Розміри крижин залежно від місця їх утворення та конкретних погодних умов можуть коливатися від 30 сантиметрів до 3 метрів у діаметрі та до 10-15 сантиметрів завтовшки.

"Млинець" може бути сформований двома способами. Це може бути сформовано на воді, покритій певною мірою злітом, шугою або крижаним салом. Альтернативно такий лід може бути створений шляхом розбивання льодової кірки, морського льоду або навіть сірого льоду в умовах хвилювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні в небі над Україною помітили рідкісне природне явище.