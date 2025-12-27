На фронті загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін: що він називав великою перемогою і до чого йшов

У Росії його заочно засудили до довічного ув’язнення та оголосили терористом

Командир Російського добровольчого корпуса Денис "WhiteRex" Капустін загинув під час виконання бойового завдання. Попередньо — це був удар FPV-дрона.

"Ми обов'язково помстимось, Денис. Твоя справа живе", — пишуть в РДК. Денис Капустін — росіянин, підприємець та колишній футбольний хуліган, який був не тільки командиром, а й засновником РДК. В Росії його вважають терористом та заочно засудили до довічного ув'язнення.

Що відомо про Дениса Капустіна

Народився в 1984 році, жив у Москві. Ще неповнолітнім емігрував з батьками до Німеччини, за деякими даними має російське коріння. У Німеччині був відомий як впливовий діяч радикальних правих середовищ, займався розвитком бойової субкультури та організовував змагання з єдиноборств, зокрема через проєкт White Rex. Також проводив тренування для членів правих організацій у Швейцарії. Сам називав себе російським націоналістом і заперечував ярлик неонациста.

Денис Капустін / Фото: Телеграм РДК

З 2017 року проживає в Україні. У 2022 році заснував і очолив Російський добровольчий корпус (РДК). У 2023 році брав участь у рейдах на території Брянської та Бєлгородської областей РФ. Після одного з рейдів був внесений Росією до списку терористів. У червні 2023 року під його командуванням були захоплені полонені, які згодом увійшли до обмінного фонду України.

Свою ціль бачив в боротьбі проти режиму Володимира Путіна.

"Я всім говорив те, що зрозуміло, наша перемога номер один — це, безумовно, допомогти народу України відстояти їх територіальну цілісність. Але перемога номер два або там велика перемога — це, звичайно, поставити прапор РДК над кремлівською стіною. І я в це щиро вірю. Це наша мета, це наша місія, якої ми будемо рухатися обов'язково", — казав Денис "WhiteRex" Капустін в одному з останніх інтерв'ю.

