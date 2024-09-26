Був навіть рукопашний бій. У РДК розкрили нові подробиці звільнення заводу у Вовчанську

Бійцям вдалося зайти в головну будівлю заводу, яку окупанти перетворили на складний укріпрайон

Сили оборони України звільнили агрегатний завод у Вовчанську Харківської області. Це стало першою подібною операцією українських військ із початку повномасштабного вторгнення Росії — вперше штурмом вдалося взяти об’єкт, який росіяни перетворили на складний укріплений район.

Про подробиці цієї операції в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Олександр "Фортуна". За його словами, комплекс будівель та територія заводу було поділено на дві частини: східний фланг контролювали бійці РДК, а західний — інші групи Сил оборони.

Завданням російських добровольців було взяття під контроль половини будівель заводу. Бійцям вдалося виконати завдання: вони зуміли зайти на територію укріпрайону, де супротивник зосередив більшу частину свого особового складу.

Також військовослужбовці РДК змогли взяти в полон російських солдатів. На сьогоднішній день можна говорити про 14 полонених, заявив "Фортуна". Він додав, що під час операції був навіть рукопашний бій.

"Був випадок, коли боєць ворожої 45-ї бригади, який під час нашого наступу втратив зброю, вискочив із темряви на хлопців із групи ГУР МО України "Юнгер" і поранив одного з них ножем у руку. Він був одразу ліквідований і весь рукопашний бій на цьому закінчився", — розповів начальник штабу РДК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що підрозділ російської армії "Ахмат" не бере участі у бойових діях, але активно знімає відео на окупованих територіях, де активно імітує участь у війні.