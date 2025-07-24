"Життя в Росії нічого не варте". Як полонені окупанти йдуть воювати за Україну

Командир РДК розкрив несподівані деталі

Життя людини в Росії не має жодної цінності, тому солдати легко ризикують ним на війні. Частина полонених окупантів усвідомлює це і обирає боротьбу за Україну замість повернення додому.

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) не агітує нікого, а працює з тими, хто сам виявив бажання змінити сторону. Про це Денис Нікітін розповів в інтерв'ю УП.

Командир підкреслює, що не використовує термін "вербування" щодо своєї роботи з полоненими. Він працює лише з тими росіянами, які самі звернулися з проханням вступити до корпусу.

Полонені мають вибір між ув'язненням до кінця війни чи участю в обміні. Нікітін нікому не приставляє зброю до голови з вимогою вступати до РДК або померти.

Командиру не потрібні люди, які приходять через страх. Він шукає тих, хто справді хоче стати частиною Російського добровольчого корпусу, йдеться в інтерв'ю.

За словами Дениса Нікітіна, першим таким добровольцем став колишній боєць ПВК "Вагнер". Командир РДК називає це експериментом, про який не шкодує, оскільки згодом з'явилося багато гідних та хоробрих бійців.

У корпусі не вживають слово "військовополонений", натомість використовують термін "спецконтингент" або "спецкон". Серед них є ті, хто рятував побратимів, ризикуючи власним життям, є загиблі та ті, хто вже командує штурмовими операціями.

Командир дуже обережно підходить до формування підрозділу. На курсах молодого бійця представники спецконтингенту становлять не більше однієї третини від загальної кількості добровольців.

Багато російських солдатів підписують контракти з армією у п'яному стані, щоб вразити дівчину або заробити гроші на айфон для доньки. Причина російської жорстокості криється не в особливій ненависті до українців, а в знеціненні людського життя.

Більшість полонених підтверджують, що за їхніми спинами стояли загороджувальні загони, каже Нікітін. Рух назад означав певну смерть, а наступ вперед давав хоча б п'ятдесят відсотків шансів на виживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що полонені росіяни платитимуть податки в Україні. Ми розповідали, скільки вони заробляють і на що витрачають.