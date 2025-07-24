Сучасний ГУЛАГ. Командир РДК розповів, як Росія перетворюється на цифровий концтабір

Росія настільки сильно закрилася в своїй інформаційній бульбашці, що переперошити свідомість людей можна буде лише повністю захопивши медіапростір, каже Нікітін

Росіяни вимушені в себе дома говорити шепотом, сусіди зливають у правоохоронні органи все, особливо те, що стосується України. Така ситуація нагадує радянський союз.

Про це заявив командир РДК Денис Нікітін в інтервʼю УП. Він каже, що мова йде за добровольців, які приїжджають з Росії.

Горезвісні радянські розмови — реальність в Росії

"Тобто горезвісні радянські кухонні розмови, про які я тільки читав – тепер буденна реальність", — зауважив він.

Він додав, що на друга одного з бійців РДК порушили кримінальну справу щодо дискредитації. Йому страшні строки світять.

"Виявляється, сусід за стіною слухав і почув щось про Україну, СВО. "От у нас в 26 квартирі терористи, українці сидять". Приходять правоохоронні органи, відбувається обшук, вилучають телефон, щось там, звісно, знаходять", — ділиться Нікітін.

Він каже, що це повернення в радянські часи, тільки без радянської естетики, без радянських досягнень у космосі, без сили радянської армії.

Новий ГУЛАГ зі скла та бетону

Командир РДК додав, що тільки тепер це – високотехнологічний терор. Новий ГУЛАГ вже не з дощок, а зі скла та бетону.

"Зараз вони ще введуть цифровий рубль, навчаться відрубувати Інтернет, і люди опиняться у цифровому концтаборі. Значною мірою вони вже там".

Що таке ГУЛАГ

Нікітін додав, що періодично сперечається з опонентами. Намагається зрозуміти, які зараз є аргументи в людей.

Переперошити свідомість людей можна буде лише повністю захопивши медіапростір.

"Була розмова з хлопцем, який погрожував всіх нас повбивати. Два місяці ми з ним просто спілкувалися, сперечалися. Закінчилося все тим, що його взяло ФСБ – хлопець намалював графіті "Слава РДК!" у своєму місті. Деякі з моїх опонентів говорять – покажи хоч одне відео знищеного російською армією житлового будинку в Україні", — заявив він.

На останок Нікітін додав, що Росія настільки сильно закрилася в своїй інформаційній бульбашці, що переперошити свідомість людей можна буде лише повністю захопивши медіапростір.

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