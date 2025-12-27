На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин: что он называл великой победой и к чему шел

В России его заочно приговорили к пожизненному заключению и объявили террористом

Командир Российского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин погиб во время выполнения боевого задания. Предварительно – это был удар FPV-дрона.

"Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", — пишут в РДК. Денис Капустин – россиянин, предприниматель и бывший футбольный хулиган, который был не только командиром, но и основателем РДК. В России его считают террористом и заочно приговорили к пожизненному заключению.

Что известно о Денисе Капустине

Родился в 1984 году, жил в Москве. Еще несовершеннолетним эмигрировал с родителями в Германию, по некоторым данным из-за еврейских корней. В Германии был известен как влиятельный деятель радикальных правых групп, занимался развитием боевой субкультуры и организовывал соревнования по единоборствам, в частности, через проект White Rex. Также проводил тренировки для членов правых организаций в Швейцарии. Сам называл себя русским националистом и отрицал ярлык неонациста.

Денис Капустин/Фото: Телеграмм РДК

С 2017 года проживает в Украине. В 2022 году основал и возглавил Российский добровольческий корпус (РДК). В 2023 участвовал в рейдах на территории Брянской и Белгородской областей РФ. После одного из рейдов был внесен Россией в список террористов. В июне 2023 года под его командованием были захвачены пленники, впоследствии вошедшие в обменный фонд Украины.

Свою цель видел в борьбе против режима Владимира Путина.

"Я всем говорил то, что понятно, наша победа номер один — это, безусловно, помочь народу Украине отстоять их территориальную целостность. Но победа номер два или там большая победа — это, конечно, водрузить знамя РДК над кремлёвской стеной. И я в это искренне верю. Это наша цель, это наша миссия, которой мы будем двигаться обязательно", — говорил Денис "WhiteRex" Капустин в одном из последних интервью.

