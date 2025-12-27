На кордоні з Польщею величезні черги: на яких КПП найтяжча ситуація

На кордоні з Польщею спостерігаються величезні скупчення людей та транспорту

У святковий період на пунктах пропуску у Львівській та Волинській областях фіксуються черги на кордоні на виїзд з України. Активізацію трафіку пов'язують зі святковим періодом.

Після Різдва пасажиропотік дещо знизився, проте зараз відмічається чергова інтенсифікація руху через кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Де є ускладнення з пасажиропотоком

"У період різдвяно-новорічних свят спостерігається зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівської та Волинської областей. Усі пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження, реагуючи на сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в'їзд в Україну", — йдеться в повідомленні.

Також вказано, що для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та проводиться постійна координація з польськими прикордонниками.

Де зібралось найбільше транспорту

Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України спостерігається у Шегинях, Краківці, Раві-Руській, Устилузі, Угринєві. Ситуація на інших пунктах також може змінюватись.

Де найменший пасажиропотік

Водночас є місця, де немає черг на перетин кордону. Наразі найменший пасажиропотік зафіксований в Грушеві, Нижанковах та Смільниці. Надмірного накопичення людей чи транспорту на в'їзд в Україну, також, не зафіксовано.

Де можна слідкувати за ситуацією

Дуже зручною для використання є інтерактивна карта пунктів пропуску. Вона вказує, які пропускні пункти працюють, а також яка завантаженість кожного з них. Червоним кольором світяться ті, які дуже завантажені, синім – КПП із середньою завантаженістю, зеленим – вільні.

Інтерактивна картка пунктів пропуску України. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців можуть не пустити на кордоні додому через прострочений паспорт.