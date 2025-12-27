На границе с Польшей огромные очереди: на каких КПП ситуация самая тяжелая

На границе с Польшей наблюдаются огромные скопления людей и транспорта

В праздничный период на пунктах пропуска во Львовской и Волынской областях фиксируются очереди на границе на выезд из Украины. Активизацию трафика связывают с праздничным периодом.

После Рождества пассажиропоток несколько снизился, но сейчас отмечается очередная интенсификация движения через границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Где есть осложнения с пассажиропотоком

"В период рождественско-новогодних праздников наблюдается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей. Все пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки, реагируя на сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и проводится постоянная координация с польскими пограничниками.

Где собралось больше всего транспорта

Наибольшие накопления транспорта на выезд из Украины наблюдаются в Шегинях, Краковце, Раве-Руской, Устилуге, Угрыниве. Ситуация в других пунктах также может меняться.

Где самый маленький пассажиропоток

В то же время есть места, где нет очередей на пересечение границы. Наименьший пассажиропоток зафиксирован в Грушеве, Нижанковах и Смольнице. Чрезмерное накопление людей или транспорта на въезд в Украину также не зафиксировано.

Где можно следить за ситуацией

Очень удобна для использования интерактивная карта пунктов пропуска. Она указывает, какие пропускные пункты работают, а также какая загруженность каждого из них. Красным цветом светятся те, которые очень загружены, синим – КПП со средней загруженностью, зеленым – свободные.

Интерактивная карта пунктов пропуска Украины. Фото Скриншот

