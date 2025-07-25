Черги на кордоні: куди дивитися перед поїздкою, щоб не втратити години в "пеклі" пунктів пропуску

Надійно перевірити черги на кордонах можна завдяки цим ресурсам

Вибираючи для себе поїздку за кордон, українці морально готуються не лише до довгої дороги, а й до виснажливих черг на кордоні. Час від часу в таких доводиться провести не один десяток годин, це може відразу зіпсувати враження від майбутньої відпустки.

Щоб не втрачати цінні емоції, варто до початку поїздки перевірити, що відбувається на контрольних пунктах пропуску. "Телеграф" зібрав джерела, які допоможуть надійно це зробити.

Офіційні ресурси Державної прикордонної служби

На Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України щодня повідомляється про ситуацію на західному кордоні: кількість осіб, які вже перетнули державний кордон, обсяг черг на кожному з основних пропускних пунктів України.

Державна прикордонна служба України

Зручною для використання є інтерактивна карта пунктів пропуску (пунктів контролю) – вона вказує, які пропускні пункти працюють, а також яка завантаженість кожного з них. Червоним кольором світяться ті, які дуже завантажені, синім – КПП із середньою завантаженістю, зеленим – вільні.

Інтерактивна картка пунктів пропуску України

Неофіційні ресурси

Сервіс NAKORDONI – це незалежний інформаційний портал для громадян, які планують виїзд чи в’їзд через державний кордон. Платформа надає:

актуальну інформацію про черги на кордоні;

пояснення щодо правил митного контролю;

рекомендації щодо документів;

останні новини та роз’яснення щодо перетину КПП.

" єЧерга ": електронна черга для швидкого перетину кордону

Для міжнародних перевізників та водіїв доступна система "ЄЧерга" — офіційний проект Мінінфраструктури, Мінцифри, ДПСУ, Держмитслужби та партнерів з ЄС.

зареєструватися онлайн для перетину конкретного пункту пропуску;

вибрати зручний час;

уникнути фізичних черг на під’їздах до кордону;

стежити за чергою в особистому кабінеті чи мобільному додатку.

Чати та соціальні мережі

Більшість контрольно-пропускних пунктів мають власні сторінки в Facebook і канали в Telegram – часто там публікується найбільш актуальна та достовірна інформація. Втім, варто зауважити, що у чатах, створених людьми, які не мають відношення до роботи у структурі ДПСУ чи митного контролю, може публікуватись неправдива інформація, тож вірити їй чи ні – ваш вибір.

Те саме стосується і великого масиву інформації, опублікованої в соціальних мережах. Часто мандрівники знімають відео, в яких розповідають про стан справ на КПП, але варто переконатися, чи нова дата публікації, оскільки черги та робота пунктів змінюються дуже часто та залежать від багатьох чинників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на півдні Одеської області рівень води у Дністрі стрімко впав до критичних показників — про це свідчать відео, які активно поширюються у соцмережах. Користувачі публікують кадри з піщаними островами, що оголилися, і замуленими берегами, раніше прихованими під водою.