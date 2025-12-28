Відключення будуть у кількох черг одночасно. Які графіки діють 28 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 28 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 28 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 28 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 28 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 28 грудня

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 28 грудня

Миколаївська область

1.1 – 06:30 — 10:00;

1.2 – 13:30 — 17:00;

2.1 – 13:30 — 17:00;

2.2 – 20:30 — 00:00;

3.1 – 17:00 — 20:30;

3.2 – 10:00 — 13:30; 17:00 — 18:30;

4.1 – 00:00 — 03:00;

4.2 – 10:00 — 13:30;

5.1 – 13:30 — 17:00;

5.2 – 17:00 — 20:30;

6.1 – 03:00 — 06:30;

6.2 – 07:30 — 10:00.

Черкаська область

1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Черінівецькій області 28 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 28 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 28 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 28 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 28 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 28 грудня

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть росіяни влаштувати повний блекаут українцям на Новий рік. Експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко висловив певний скептицизм, хоч і наголосив, що загроза є.