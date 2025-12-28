Отключения будут у нескольких очередей одновременно. Какие графики действуют 28 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в воскресенье, 28 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 28 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 28 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 28 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 28 декабря

Запорожская область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 28 декабря

Николаевская область

1.1 — 06:30 — 10:00;

1.2 – 13:30 – 17:00;

2.1 – 13:30 – 17:00;

2.2 – 20:30 – 00:00;

3.1 — 17:00 — 20:30;

3.2 – 10:00 – 13:30; 17:00 — 18:30;

4.1 – 00:00 – 03:00;

4.2 – 10:00 – 13:30;

5.1 – 13:30 – 17:00;

5.2 – 17:00 – 20:30;

6.1 – 03:00 – 06:30;

6.2 – 07:30 – 10:00.

Черкасская область

1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 28 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 28 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 28 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 28 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 28 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 28 декабря

Ранее Телеграф писал, могут ли россияне устроить полный блэкаут украинцам на Новый год. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко выразил определенный скептицизм, хотя подчеркнул, что угроза есть.