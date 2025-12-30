Рус

Нагадує Чорнобиль. Що "руський мир" зробив з Попасною на Луганщині (фото)

Олена Руденко
Попасна до повномасштабної війни та зараз Новина оновлена 30 грудня 2025, 09:49
Попасна до повномасштабної війни та зараз. Фото Колаж "Телеграф"

Місто в окупації вже четвертий рік

Росія, виснажена війною та санкціями, не в змозі утримувати навіть власні міста, не кажучи вже про окуповані. В мережі з'явилися фото міста Попасна Луганської області, яку РФ захопила у травні 2022 року.

Фото, як Попасна виглядає зараз, опублікував керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Вони нагадують кадри з міст Чорнобиль та Прип'ять, які постраждали від вибуху на ЧАЕС у 1986 році.

За даними Андрющенка, зараз у Попасній мешкає 80 людей. На фото — напівзруйновані будинки, з яких люди тікали поспіхом, залишаючи свої речі.

Будинок у Попасній, зруйнованій Росією
Пошкоджений будинок
Попасна в окупації
На вулицях жодної людини
Попасна під російською окупацією, 2025 рік
У напівзруйнованому житлі залишилися речі власників
Квартира в Попасній, яку зруйнувала Росія
Це фото особливо нагадує кадри з покинутих осель Чорнобиля
Попасна під російською окупацією, 2025 рік
На четвертий рік окупації все лишилося так, як було, коли РФ била по Попасній
Попасна під російською окупацією, 2025 рік
Ікона на вікні однієї з пошкоджених та покинутих квартир

"В такому стані "визволення". Чомусь, по російському телебаченню не показують таке звільнення та відновлення. Дивно, чому, — ставить риторичне запитання він

Для порівняння, фото з Чорнобиля та Прип'яті. Схожість максимальна.

Чорнобильська зона, іграшки
Іграшки, покинуті маленькими власниками у Чорнобильській зоні
Чорнобильська зона
А тут колись навчалися діти
Чорнобильська зона
Чорнобильська зона

Попасна — що відомо про місто

Попасна розташована в західній частині Донецької області, за 90 км на північний захід від Донецька. За даними на 17 квітня 2023 року в місті проживало приблизно 200 осіб.

Місто було майже повністю зруйноване під час бойових дій у лютому-травні 2022 і окуповане РФ з 8 травня 2022 року. У жовтні того ж року, окупанти заявили, що не збираються відбудовувати Попасну. Вони нібито планували переселити її жителів в інші окуповані міста: Первомайськ, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає популярна база відпочинку на окупованій Донеччині. Росія перетворила "українські Мальдіви" на руїни.

#Луганська область #Окупація #Попасна