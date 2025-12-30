Нагадує Чорнобиль. Що "руський мир" зробив з Попасною на Луганщині (фото)

Місто в окупації вже четвертий рік

Росія, виснажена війною та санкціями, не в змозі утримувати навіть власні міста, не кажучи вже про окуповані. В мережі з'явилися фото міста Попасна Луганської області, яку РФ захопила у травні 2022 року.

Фото, як Попасна виглядає зараз, опублікував керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Вони нагадують кадри з міст Чорнобиль та Прип'ять, які постраждали від вибуху на ЧАЕС у 1986 році.

За даними Андрющенка, зараз у Попасній мешкає 80 людей. На фото — напівзруйновані будинки, з яких люди тікали поспіхом, залишаючи свої речі.

Пошкоджений будинок

На вулицях жодної людини

У напівзруйнованому житлі залишилися речі власників

Це фото особливо нагадує кадри з покинутих осель Чорнобиля

На четвертий рік окупації все лишилося так, як було, коли РФ била по Попасній

Ікона на вікні однієї з пошкоджених та покинутих квартир

"В такому стані "визволення". Чомусь, по російському телебаченню не показують таке звільнення та відновлення. Дивно, чому, — ставить риторичне запитання він

Для порівняння, фото з Чорнобиля та Прип'яті. Схожість максимальна.

Іграшки, покинуті маленькими власниками у Чорнобильській зоні

А тут колись навчалися діти

Чорнобильська зона

Попасна — що відомо про місто

Попасна розташована в західній частині Донецької області, за 90 км на північний захід від Донецька. За даними на 17 квітня 2023 року в місті проживало приблизно 200 осіб.

Місто було майже повністю зруйноване під час бойових дій у лютому-травні 2022 і окуповане РФ з 8 травня 2022 року. У жовтні того ж року, окупанти заявили, що не збираються відбудовувати Попасну. Вони нібито планували переселити її жителів в інші окуповані міста: Первомайськ, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає популярна база відпочинку на окупованій Донеччині. Росія перетворила "українські Мальдіви" на руїни.