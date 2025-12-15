Не витримав "русского міра". Центральний парк Мелітополя перетворився на руїни (фото)

За три роки російської окупації Центральний парк Мелітополя перетворився на "наливайку"

До початку російської окупації Мелітополя улюбленим місцем для дозвілля городян був Міський парк культури та відпочинку імені М.Горького (Новоолександрівський). З чистого і доглянутого парку з сучасним ландшафтом він перетворився на звалище.

"Телеграф" розповість про історію та сучасний стан цього місця. Понад 100 років цей парк був гордістю Мелітополя.

Історія парку

Мелітопольський центральний парк був відкритий в 1927 році. Його засновником є головний лісничий старобердянського лісництва Іван Алексєєв. Територія парку починалася з 7 га, а до 1934 року вона збільшилась до 27 га. У 60-х роках його садово-паркова архітектура була відзначена державними преміями СРСР.

Варто зазначити, що до 2020 року парк офіційно називався "Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені М. Горького". 12 жовтня 2020 року, в рамках декомунізації, парк був перейменований в "Новоолександрівський парк".

Що можна було побачити в парку

Для активного відпочинку парк пропонував спортивні майданчики, бігові доріжки, тир, настільний теніс, танцмайданчики. Дорослі могли пригадати своє дитинство, катаючись на екстремальних атракціонах. Для поціновувачів музики звучали пісні на літній естраді, На території парку розміщувався Музей історії парку з цікавими експонатами.

Вигляд парку до окупації

Вигляд парку до окупації

Як раніше виглядав парк в Мелітополі

В соцмережах пишуть, в парку було встановлене колесо огляду, яке протягом останніх 120 років мала різні назви. Карусель називалась крутілка, хурґало або релі.

Який вигляд має парк зараз

Після приходу російських окупантів парк у Мелітополі почав занепадати. Містяни скаржаться, що, ще нещодавно гордість міста, за три роки окупації перетворився на суцільну наливайку. За словами мешканців, зараз в парку атракціони не працюють, інфраструктура розвалюється, лебедів в озері загризли собаки, а замість дитячих майданчиків, як гриби ростуть пивні, фастфуди та кафе.

Мелітопольці впевнені, що парк занепадає через байдужість нових керівників з Росії. Водночас, люди згадують, що парк ще кілька років тому, до війни, був доглянутим. Доріжки викладені плиткою, було чисте озеро з лебедями та рибою, музичний фонтан підсвічувався, була встановлена нова сцена. Тепер все це виглядає закинутим, а нові об'єкти не з'являються.

