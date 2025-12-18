Розваги на кістках. Якою була "Азовсталь" за України та що з нею вирішили робити росіяни (фото, відео)

Окупаційна влада Маріуполя хоче створити туристичний кластер на території зруйнованого заводу

До повномасштабного вторгнення російських військ комбінат "Азовсталь" був містоутворювальним підприємством в Маріуполі, яке давало роботу тисячам людей. Росіяни зруйнували завод майже вщент і відновлювати його не планують.

Замість металургійного гіганта будуть створені розважально-туристичні кластери. "Телеграф" розкаже про історію та сучасний стан легендарної "Азовсталі".

З чого починалась "Азовсталь"?

"Азовсталь" — це велетенський металургійний комбінат, з майже 100-річною історією. Він займає територію на лівому березі річки Кальміус. Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій.

Рішення про будівництво було ухвалене в 1930 році. Географічне розташування дозволяло використовувати морський транспорт для постачання залізної руди на комбінат.

Початок будівництва Азовсталі Фото Метінвест

Будувати перші заводські споруди та морський порт почали в 1391 році. А вже за два роки на "Азовсталі" отримали першу партію чавуну.

Морський порт в Маріуполі Фото Метінвест

Восени 1941 року через наступ німецьких війск, технологічні агрегати заводу евакуювали за Урал. Німецькі війська захопили Маріуполь 8 жовтня 1941, а у вересні 1943 року, відступаючи, підірвали всі коксові батареї, доменні та мартенівські печі на заводі.

Вже у 1945 році виробництво на заводі відновили. За кількадесят років завод став одним з лідерів з виготовлення металургійної продукції в Європі.

Азовсталь займала територію 11 квадратних кілометрів

До російського вторгнення на комбінаті працювало близько 10 тисяч людей. Це було одне з найбільших в Україні підприємств.

На Азовсталі працювало близько 10 тисяч людей Фото Метінвест

Вторгнення Росії 24 лютого 2022 року

Величезну територію комбінату зайняли українські військові, які допомагали сотням цивільних жінок та дітей. Вони ховались від авіаударів та обстрілів в облаштованій ще в радянські часи системі бомбосховищ.

Бомбардування Азовсталі росіянами Фото Маріупольська міська рада

З 18 березня по 16 травня 2022 року українські військові, бійці полку "Азов", 36-ї бригади морської піхоти та інших підрозділів, тримали оборону Маріуполя.

Взявши завод в облогу, росіяни бомбардували "Азовсталь" важкими авіабомбами. Після довготривалої облоги та героїчної оборони, за наказом президента України Володимира Зеленського, гарнізон здався в полон росіянам. Значна частина цих людей досі перебуває в заручниках. Водночас, декого з захисників "Азовсталі" пізніше вдалося повернути до України за обміном.

Бомбардування Азовсталі росіянами Фото Associated Press

Як виглядає "Азовсталь" зараз

Після понад трьох років окупації росіяни не планують відновлювати комбінат. Територія закинута, заросла чагарниками, деревами та бур’яном. Майже всі будівлі зруйновані російськими бомбами.

Єдиним відновленим об'єктом окупантів став пам'ятник загиблим під час Другої світової війни працівникам заводу, яку вони знищили при вторгненні. Замісь сучасного символу заводу тепер висить радянська символіка.

Зруйновані приміщення Азовсталі

Зруйновані приміщення Азовсталі

Які плани на "Азовсталь" у росіян

За словами так званого "мера" Маріуполя Антона Кольцова, комбінат "Азовсталь" у колишньому вигляді більше не відродиться. Натомість на територію заводу чекає масштабна реконструкція.

На місці "Азовсталі" у Маріуполі росіяни планують створити музей, постіндустріальний парк, туристичний кластер та побудувати нову набережну.

Окупаційний "мер" Маріуполя Антон Кольцов Фото ілюстративне

