Напоминает Чернобыль. Что "русский мир" сделал с Попасной на Луганщине (фото)
-
-
Город в оккупации уже четвертый год
Россия, истощенная войной и санкциями, не в состоянии содержать даже собственные города, не говоря уже об оккупированных. В сети появились фото города Попасная Луганской области, который РФ захватила в мае 2022 года.
Фото, как выглядит Попасная сейчас, опубликовал руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Они напоминают кадры из городов Чернобыль и Припять, пострадавших от взрыва на ЧАЭС в 1986 году.
По данным Андрющенко, сейчас в Попасной проживает 80 человек. На фото — полуразрушенные дома, из которых люди спешно вынуждены были бежать, покидая свои вещи.
"В таком состоянии "освобождение". Почему-то, по российскому телевидению не показывают такое освобождение и восстановление. Странно, почему, — задает риторический вопрос он
Для сравнения, фото из Чернобыля и Припяти. Сходство максимальное.
Попасная — что известно о городе
Попасная расположена в западной части Донецкой области, в 90 км северо-западнее Донецка. По данным на 17 апреля 2023 года в городе проживало около 200 человек.
Город был почти полностью разрушен во время боевых действий в феврале-мае 2022 года и оккупирован РФ с 8 мая 2022 года. В октябре того же года, оккупанты заявили, что не собираются восстанавливать Попасную. Они планировали переселить ее жителей в другие оккупированные города: Первомайск, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.
