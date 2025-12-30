Напоминает Чернобыль. Что "русский мир" сделал с Попасной на Луганщине (фото)

Город в оккупации уже четвертый год

Россия, истощенная войной и санкциями, не в состоянии содержать даже собственные города, не говоря уже об оккупированных. В сети появились фото города Попасная Луганской области, который РФ захватила в мае 2022 года.

Фото, как выглядит Попасная сейчас, опубликовал руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Они напоминают кадры из городов Чернобыль и Припять, пострадавших от взрыва на ЧАЭС в 1986 году.

По данным Андрющенко, сейчас в Попасной проживает 80 человек. На фото — полуразрушенные дома, из которых люди спешно вынуждены были бежать, покидая свои вещи.

Поврежденный дом

На улицах ни одного человека

В полуразрушенном жилье остались вещи владельцев

Это фото особенно напоминает кадры из заброшенных жилищ Чернобыля

На четвертый год оккупации все осталось так, как было, когда РФ била по Попасной

Икона на окне одной из поврежденных и брошенных квартир

"В таком состоянии "освобождение". Почему-то, по российскому телевидению не показывают такое освобождение и восстановление. Странно, почему, — задает риторический вопрос он

Для сравнения, фото из Чернобыля и Припяти. Сходство максимальное.

Игрушки, оставленные маленькими владельцами в Чернобыльской зоне

А тут когда-то учились дети

Чернобыльская зона

Попасная — что известно о городе

Попасная расположена в западной части Донецкой области, в 90 км северо-западнее Донецка. По данным на 17 апреля 2023 года в городе проживало около 200 человек.

Город был почти полностью разрушен во время боевых действий в феврале-мае 2022 года и оккупирован РФ с 8 мая 2022 года. В октябре того же года, оккупанты заявили, что не собираются восстанавливать Попасную. Они планировали переселить ее жителей в другие оккупированные города: Первомайск, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

