Колись "українські Мальдіви" — тепер руїни. Як виглядає популярна база відпочинку на окупованій Донеччині (відео)

До війни "Золоте руно" вважалося одним із найкращих місць відпочинку в регіоні

Колись одне з найулюбленіших місць для літнього відпочинку жителів Донеччини — база відпочинку "Золоте руно" в Кураховому — сьогодні стоїть зруйнованою й покинутою внаслідок окупації міста, що триває з січня 2025 року. У мережі показали свіжі кадри з цього місця.

Відео опублікували в місцевих пабліках. Сьогодні — це вже не той мальовничий куточок на березі Курахівського водосховища, де раніше лунав дитячий сміх, проходили дискотеки та інші літні розваги.

Порожні пляжі та безлюдна територія — реалії нинішньої бази відпочинку.

Так виглядало це місце раніше:

База відпочинку "Золоте руно" в мирні часи

А на цьому відео — розбиті будівлі, зруйновані альтанки й занедбана територія.

До війни "Золоте руно" вважалося одним із найкращих місць відпочинку в регіоні. Укомплектована сучасна інфраструктура, широкий вибір номерів — від бюджетних до люксових, дитячі майданчики, водні розваги, пляж із двома рівнями тіні, альтанки на будь-який смак, доступні ціни та зручне розташування приваблювали сюди відпочивальників з усієї Донеччини та сусідніх областей.

Особливо цінували базу за чистоту, привітний персонал та можливість активно провести час — від пляжного релаксу до водних мотоциклів чи футболу під відкритим небом.

"Золоте руно" було улюбленим місцем для сімейного відпочинку: безкоштовний дитячий комплекс із батутами, лабіринтами та гірками дарував дітям незабутні враження. Дорослі ж могли орендувати альтанки, приготувати шашлик, відпочити на шезлонгах або влаштувати свято для великої компанії. База працювала в форматі повного сервісу — їдальня, магазин, бронювання номерів, комфортні умови проживання.

База відпочинку "Золоте руно" в мирні часи

База відпочинку "Золоте руно" в мирні часи

Ось що писали відвідувачі бази відпочинку:

Відгуки про базу відпочинку "Золоте руно"

Відгуки про базу відпочинку "Золоте руно"

Відгуки про базу відпочинку "Золоте руно"

Відгуки про базу відпочинку "Золоте руно"

Втім, війна знищила не лише будівлі — вона зруйнувала атмосферу життя. На місці, де раніше пульсувало літо, сьогодні — сліди обстрілів, покинуті меблі, розбиті вікна.

Де знаходиться база відпочинку

"Золоте руно" можна знайти в Кураховому на Донеччині, однак наразі це місто окуповане російськими військами з січня 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від острова Великий Дзензик, що в окупованому Бердянську, зараз залишилося всього два невеликі клаптики суші. Природна пам'ятка, яка була домом для багатьох тварин, буквально пішла під воду.