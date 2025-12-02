Покровськ захоплений на 95%: у НАТО відповіли, що буде після окупації міста

Росія не зможе захопити Донецьку область ще принаймні рік, вважають у НАТО

Російські сили продовжують інтенсивні спроби захопити Покровськ, який виконував функції ключового українського логістичного центру, що забезпечував операції на Донбасі. Місто наразі отримує найбільшу частку щоденних російських атак у порівнянні з іншими ділянками фронту.

Україна налаштована виснажувати ресурси Росії на цьому напрямку настільки довго, наскільки це можливо. Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав високопосадовець НАТО, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Що треба знати

ЗСУ контролюють 5% міста

Росіяни просуваються у Покровську на 120 метрів на добу

ЗС РФ може використати місто як плацдарм

Ймовірно, сказав представник Північноатлантичного Альянсу, Україна все ще має обмежену здатність здійснювати невеликі рейди у північну частину міста, продовжуючи боротьбу за повний контроль над містом та гальмуючи спроби Росії закріпитися.

"Наразі російські війська контролюють понад 95% міста, а значна його частина зруйнована внаслідок російських обстрілів", — констатував високопосадовець НАТО.

Він припустив, що у разі, якщо Росія повністю захопить місто, то використає його для логістики та як плацдарм для атак на інші міста Донецької області.

Також Покровськ може слугувати базою для подальших операцій російських БПЛА, вважає представник військово-політичного Альянсу.

Ситуація в Покровську та Мирнограді

Тим часом сусідній Мирноград майже повністю оточений російськими силами, які продовжують проникати в місто та скидають боєприпаси на українські позиції, зауважив високопосадовець.

"Хочу чітко зазначити, що падіння цих двох міст не означатиме неминучого краху української оборони, який ми й досі вважаємо малоймовірним у найближчій перспективі", — наголосив він.

Представник НАТО пояснив, що після провалу російського наступу влітку українські війська збудували оборонні лінії на захід від Покровська, у західній частині Дніпропетровської області та в інших районах, які дозволяють українським силам адекватно відходити та вести активну оборону вздовж своїх кордонів.

"Захоплення решти Донецької області для Росії не є реалістичним принаймні ще протягом року", — підкреслив "натівець".

Щоб краще уявити масштаб, він розповів, що російські війська вперше увійшли до Покровська, місто площею 29,7 кв км., наприкінці липня. Таким чином, понад 120 днів ЗС РФ просувалися, у середньому, на 120 метрів щодня.

Росія зазнавала значних труднощів і досі стикається з проблемами у закріпленні своїх здобутків, враховуючи час і ресурси, які вона витратила на цю операцію, — резюмував високопосадовець НАТО.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у НАТО не вірять у погрози глави Росії Володимир Путіна щодо готовності Москви до війни з Європою. РФ не має достатньої кількості військ та можливостей, щоб реально перемогти у військовому сенсі.