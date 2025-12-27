Люта хуртовина та ожеледиця. Коли у Харкові зіпсується погода

Метеорологи вже оголосили на цей день І рівень небезпеки

Харків та всю Україну продовжує накривати справжня зимова погода. Так, вже у неділю, 28 грудня, Харківську область засипле снігом ще більше.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, центральні та східні області очікують значні опади. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Яка погода буде в Харкові 28 грудня

У неділю, 28 грудня, харків'ян очікує сильний снігопад, який триватиме фактично весь день. Сніжити почне ще вночі 27 грудня, а до ранку опади посиляться. Так вже ввечері на вулицях Харкова очікується до 9 см сніжного покрову.

Погода в Харкові 28 грудня. Скриншот з Ventusky

Погода в Харкові 28 грудня. Скриншот з Ventusky

При цьому температура також сприятиме сніжній погоді, адже протягом доби стовпчик термометра коливатиметься від -3 до 0 градусів.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, 28 грудня на дорогах буде ожеледиця. У Харківській області, як і у більшості східних областей оголошено перший рівень небезпеки. Можлива також хуртовина з поривами вітру 15-20 м/с.

Області, де буде ожеледиця 28 грудня. Фото: Скриншот з Укргідрометцентру

Нагадаємо, найближчими днями Київ також очікує погіршення погоди. Де прогнозують морози та сильний снігопад.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає передноворічний Харків під ворожими обстрілами. У місті випав сніг, що сильно тішить дітей, які грають у сніжки та катаються на санях біля руїн.