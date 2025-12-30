Виплати ще надходять? Чи можна зараз отримати тисячу Зеленського і на що витрачати гроші

Програмою вже скористалося понад 17 мільйонів українців

В Україні офіційно завершився прийом заявок на виплату тисячі Зеленського (Зимової підтримки). Всім кому нарахували кошти мають їх витратити до 30 червня 2026 року.

"Телеграф" розповідає про те, хто може отримати гроші і на що їх витрачати.

Що таке Зимова тисяча

Програма "Зимова 1000" – це одноразова державна підтримка для громадян України у складний зимовий період. За офіційними даними, програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців, і більшість із них уже отримали кошти на карти "Національного кешбеку".

Хто отримає гроші

Останній термін подання заявок пройшов 24 грудня 2025 року. Відповідно, зараз гроші отримають (або вже отримали), ті громадяни, які встигли скористатися можливістю до цієї дати.

На що можна, а на що не можна витрачати гроші

1 000 грн допомоги можна використати:

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).

Де можна розплачуватися тисячею Зеленського

Карткою Національний кешбек можна скористатися в таких мережах:

NOVUS,

LIGA PRIM

онлайн на ROZETKA

Близенько

Auchan

SPAR

VARUS

Torba

Сім23

Сімі та Fozzy Group – Сільпо, Фора

THRASH!ТРАШ!

Fozzy,

Онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU,

Аптеки,

Книгарні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".