Проблемна "тисяча Зеленського": які 2 речі дратують українців в "Зимовій підтримці"

Українців обурюють нові обмеження використання коштів і не тільки

З 15 та 18 листопада українці можуть отримати 1000 та 6500 грн за програмою "Зимова підтримка". Та не все так райдужно — українцям не подобається обмеження категорій, куди можна витратити кошти, а декому досі не вдалось скористатись програмою через технічні проблеми.

Що потрібно знати:

Частина українців не може оформити виплату через проблеми з реєстрами

Подати заявку на 6500 грн можна онлайн через додаток "Дія" або офлайн у відділеннях Пенсійного фонду

Використання коштів обмежене

Зміни також торкнулися картки "Національного кешбеку": раніше нараховані кошти тепер обмежені у використанні

Проблема з реєстрами

Перша проблема — на дітей виплату отримати не можливо. Деякі користувачі скаржаться, що подати заявку не можуть, адже реєстр Державної реєстрації актів цивільного стану "не підтягує дані". Стосується це зокрема і програми з надання одноразової виплати у 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян: дітей-сиріт, під опікою, переселенців, що вже отримують соцдопомогу, самотніх пенсіонерів чи ВПО з інвалідністю.

"Спробуйте пізніше", - рекомендує додаток

В "Дії" зазначали, що проблема дійсно була.

Обіцяли полагодити протягом кількох днів

Зазначимо, що на програму, яка покликана допомогти понад 660 тисячам людей, можна подати заявку до 17 грудня 2025 року онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду України.

Обмежене коло витрат

22 листопада обмежили використання коштів — до цього "Зимову підтримку" можна було використати на квитки в кіно, оплату транспорту чи поповнення мобільного. Зараз же — правила інші. Українців дивує, чому це зробили вже після початку дії програми та чому обмежили вибір товарів, наприклад продукти та ліки придбати можна не усюди.

Незадоволення українців також викликала зміна умов для картки "Національного кешбеку", адже 1000 грн надійшла на неї, тож і кошти, які були раніше виплачені обмежені у використанні.

"У мене там кешбек був і його також не можна тепер використовувати як раніше, а я збирав на інтернет поповнити", — пише користувач Роман. "Знала б і не оформлювала,3000 т.Оформлювала заради поповнення рахунку дитині на навчання", — підсумовує користувачка з ніком Лілу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що просто скупитися в АТБ не вийде. Щоб придбати продукти потрібно шукати магазини з особливим кодом.