"Національний кешбек" змінив правила: на що тепер можна витрачати гроші

Програму синхронізували із "Зимовою підтримкою"

З 22 листопада правила використання коштів у програмі "Національний кешбек" переглянули: перелік доступних товарів і послуг оновили. Зміни запровадили для того, щоб узгодити з державною програмою "Зимова підтримка", за якою українці отримають по 1000 грн саме на цю картку.

Що потрібно знати:

Гроші можна буде витрачати на комунальні й поштові послуги, харчі, ліки, медвироби, книги та благодійність

Частина категорій доступна вже зараз, інші запрацюють поступово

Нові правила діятимуть до 30 червня 2026 року

Картку можна відкрити через "Дію"

Кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку", можна витрачати на такі категорії:

комунальні послуги

поштові послуги

харчі

лікарські засоби та медичні вироби

книги та іншу друковану продукцію

благодійність, зокрема донати для ЗСУ та інші доброчинні ініціативи.

Тепер у межах "Національного кешбеку" українці вже не зможуть поповнювати мобільний, оплачувати інтернет чи брати квитки на поїзд або в кіно.

Шість категорій товарів, на які можна витратити "Національний кешбек"

Зазначимо, що магазини мають мати спеціальні коди, щоб там можна було витратити кошти "Нацкешбеку" та "Зимової підтримки".

Частина категорій доступна вже зараз: придбати можна ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію. В Мінекономіки зазначили, що нові правила будуть чинними до 30 червня 2026 року.

Як відкрити картку "Національного кешбеку"

Щоб стати учасником, потрібно зареєструватися в застосунку "Дія", обрати один із 20 банків-учасників та відкрити картку Національного кешбеку. Під час оформлення слід надати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити, чи коректно вибрано картку. Загалом до програми "Національного кешбеку" вже долучились понад 7,5 млн українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати 1000 грн "Зимової підтримки" через "Дію" та на Укрпошті. Термін надання коштів обмежений.