Выплаты еще приходят? Можно ли сейчас получить тысячу Зеленского и на что тратить деньги

Программой уже воспользовались более 17 миллионов украинцев

В Украине официально завершился прием заявок на выплату тысячи Зеленского (Зимней поддержки). Всем кому начислили средства должны их потратить до 30 июня 2026 года.

"Телеграф" рассказывает о том, кто может получить деньги и на что их тратить.

Что такое Зимняя тысяча

Программа "Зимняя 1000" — это единовременная государственная поддержка для граждан Украины в сложный зимний период. По официальным данным, программой уже воспользовались более 17 миллионов украинцев, и большинство из них уже получили средства на карты "Национального кэшбэка".

Кто получит деньги

Крайний срок подачи заявок прошел 24 декабря 2025 года. Соответственно, сейчас деньги получат (или уже получили), те граждане которые успели воспользоваться возможностью до этой даты.

На что можно, а на что нельзя тратить деньги

1 000 грн помощи можно использовать:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Где можно расплачиваться тысячей Зеленского

Карточкой Национальный кэшбек можно воспользоваться в таких сетях:

NOVUS,

LIGA PRIM

онлайн на ROZETKA

Близенько,

Auchan,

SPAR,

VARUS,

Torba,

Сім23,

Сімі и Fozzy Group – Сильпо, Фора,

THRASH!ТРАШ!,

Fozzy,

Онлайн-покупки на маркетплейсе MAUDAU,

Аптеки,

Книжные магазины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".