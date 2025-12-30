У жодному разі не кажіть "Поздоровляю з наступаючим Новим роком!". Як правильно це буде українською

В українській немає слова "наступаючий"

На Новий рік українці часто вітають один одного зі святом. І при цьому можуть робити помилку, використовуючи не той вислів.

"Телеграф" розповість, чому не треба казати "Поздоровляю з наступаючим Новим роком!" тощо. Зауважимо, що в українській мові є слово "поздоровляю" і його можна використовувати.

Однак є ще варіант "вітаю", тобто можна казати: "Поздоровляю з Новим роком!" До слова, поздоровляти можна не тільки зі святами, а й з радісною подією: весіллям, народженням дитини чи ювілеєм. Наприклад: "Василю, а йди-но в хату — поздоровляю тебе з сином!" (Марко Кропивницький).

Щодо привітань з наближенням свят, то правильно казати: "Вітаю з прийдешнім Новим роком!" або "Поздоровляю з прийдешнім Новим роком!" Адже в українській не має слова "наступаючий", дослівно це буде "той, хто наступає". Правильно казати "прийдешній", тобто "той, що приходить".

Також під час привітання можна казати й відповідні побажання, зокрема: Бажаю (зичу) щасливого Нового року; Щастя вам у Новому році. Хай щастить у Новому році.

Додамо, що Новий рік може мати дві форми: "Новий рік" та "новий рік". Різниця в написанні літери полягає в тому, що якщо йдеться про свято, тоді з великої, якщо про проміжок часу — з малої.

