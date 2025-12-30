Ни в коем случае не говорите "Поздоровляю з наступаючим Новим роком!" Как правильно это будет на украинском

В украинском нет слова "наступаючий"

На Новый год украинцы часто поздравляют друг друга с праздником. И при этом могут совершать ошибку, используя не то выражение.

"Телеграф" расскажет, почему не надо говорить "Поздоровляю з наступаючим Новим роком!" и т.д. Заметим, что в украинском языке есть слово "поздоровляю", и его можно использовать.

Однако есть еще вариант "вітаю", то есть можно говорить: "Вітаю з Новим роком!" К слову, поздравлять можно не только с праздниками, но и с радостным событием: свадьбой, рождением ребенка или юбилеем. Например: "Василю, а йди-но в хату — поздоровляю тебе з сином!" (Марко Кропивницький).

Что касается поздравлений с приближением праздников, то правильно говорить: "Вітаю з прийдешнім Новим роком!" или "Поздоровляю з прийдешнім Новим роком!" Ведь в украинском не имеет слова "наступаючий", дословно это будет "той, хто наступає". Правильно говорить "прийдешній", то есть "той, що приходить".

Также во время поздравления можно говорить и соответствующие пожелания, в частности: Бажаю (зичу) щасливого Нового року; Щастя вам у Новому році. Хай щастить у Новому році.

Добавим, что Новый год может иметь две формы: Новый год и новый год. Разница в написании буквы состоит в том, что если речь идет о празднике, тогда с большой, если о промежутке времени — с маленькой.

