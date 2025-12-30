Не кажіть "З наступаючим"! Як правильно вітати з Новим роком українською

Що казати на Новий рік, як правильно вимовляти і як бажати щастя українською.

До Нового року залишилось кілька днів, тож варто подумати, як ви будете вітати рідних. Хоча у привітаннях найголовніше – це щирість, все ж варто вітати один одного та бажати добра й перемоги українською правильно, без помилок.

Найчастіша помилка — казати "З наступаючим Новим роком!", бо це суржик, калька з російської мови, яка не відповідає українській літературній нормі. В українській мові новий рік не наступає, а приходить. Тож правильно вітати "З прийдешнім Новим роком!"

Інші форми вітання: "Щасливого Нового року!", "Вітаю з Новим роком!", але варто пам'ятати, якщо ви кажете це вголос, правильно вітати не з нОвим, а з новИм роком.

Новий рік чи новий рік: як правильно

Новий рік з великої літери використовується, коли йдеться про саме свято, а не календарну величину, як підкреслюють фахівці з мови. Якщо йдеться про календарний, хоч і новий рік, використовують першу маленьку літеру "н".

Як правильно бажати найкращого на Новий рік

Коли вітаєте з Новим роком та бажаєте чогось в прийдешньому році, не використовуйте русизм "слідуючий", щастя підготував "наступний" рік. Якщо ж хочете побажати добробуту, то не кажіть "благополуччя" і "багополучного" року. Краще побажати щасливого нового року, прожитого в злагоді та мирі.

